Liệu TP.HCM, Than Quảng Ninh có buông Cúp quốc gia để tập trung cho AFC Cup?

Thực tế ngay từ vòng loại Cúp quốc gia đã có bất ngờ khi đội mạnh Hải Phòng thất thủ trước Đồng Tháp khiến không ít người cho rằng đội bóng đất Cảng buông để tập trung cho V-League. Vì thế xuất hiện lo ngại TP.HCM, Than Quảng Ninh đi vào vết xe đổ này ở vòng 1/8 Cúp quốc gia.

Võ Huy Toàn gặp lại đội bóng cũ Đà Nẵng CLB TP.HCM

Lúc 18 giờ hôm nay (trực tiếp trên Thể thao TV), Than Quảng Ninh chơi trên sân nhà Cẩm Phả gặp Nam Định. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh) được đánh giá cao hơn khi sở hữu đội hình chất lượng với các gương mặt nổi bật Hải Huy, Xuân Tú, Hồng Quân cùng bộ đội sát thủ hàng công Lych-Fagan. Trong khi đó cầu thủ Nam Định đang trên đà hưng phấn tâm lý sau chiến thắng bùng nổ trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng loại. Màn thể hiện trên sân của 2 đội, đặc biệt của Than Quản Ninh sẽ cho thấy họ “máu” hay buông Cúp quốc gia.

Than Quảng Ninh được đánh giá cao hơn Nam Định Đông Nghi

Trận đấu lúc 19 giờ trên sân Thống nhất (trực tiếp trên Bóng đá TV) giữa TP.HCM gặp Đà Nẵng cũng được chú ý. Á quân V-League TP.HCM với dàn sao Công Phượng, Huy Toàn, Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Amido Blade, Alex Lima được đánh giá vượt trội so với Đà Nẵng. Với đội hình có chiều sâu lực lượng giúp TP.HCM đủ sức chinh chiến ở tất cả các đấu trường. Tham vọng đó khiến thầy trò HLV Chung Hae-soung dự báo không buông Cúp quốc gia nhưng cũng phải chờ xem họ thể hiện ra sao trên sân.

Bà Rịa-Vũng Tàu dự báo tạo bất ngờ cho Sông Lam Nghệ An Khả Hòa

Chỉ vài ngày sau vòng 1/8 Cúp quốc gia, các đội bóng bắt đầu chinh phục V-League lẫn hạng nhất, đó mới là đấu trường quan trọng nhất của hầu hết các đội. Lịch thi đấu dày đặc của thể thức mới sau ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 khiến các đội phải tính toán phân phối sức lực lẫn nhân lực nên dễ buông Cúp quốc gia. Ngoài tâm điểm TP.HCM, Than Quảng Ninh, dễ có bất ngờ lớn trên sân Vinh lúc 17 giờ (trực tiếp trên bóng đá TV) giữa Sông Lam Nghệ An với Bà Rịa-Vũng Tàu. HLV Trần Minh Chiến đang thổi lửa tham vọng vào lứa cầu thủ kết hợp sức trẻ, kinh nghiệm cùng khát khao chinh phục, nếu cầu thủ Sông Lam Nghệ An chơi lơ là sẽ phải trả giá. Trận còn lại trong ngày giữa An Giang gặp Viettel (15 giờ 30, trực tiếp trên Thể thao TV) dự báo không có bất ngờ khi Viettel binh hùng tướng mạnh cùng tham vọng bay cao nhiều khả năng giành chiến thắng.