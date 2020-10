Lượt 2 giải bóng đá hạng nhất quốc gia chiều nay: Thách thức cho Bà Rịa-Vũng Tàu

Sở dĩ nói đây là thử thách quan trọng vì chặng đường của thầy trò HLV Trần Minh Chiến với 2 trận sân khách thì đây là trận căng nhất. Nếu sơ sảy, khoảng cách 4 điểm với 2 đối thủ xếp sau là Khánh Hòa và Bình Định sẽ bị thu ngắn, đe dọa cơ hội của “Ó biển”.Chính HLV Trần Minh Chiến cũng rất thận trọng khi đánh giá cao Phố Hiến. Cho dù đội này vừa sảy chân tại Nha Trang, nhưng trên sân nhà họ luôn rất nguy hiểm với dàn cầu thủ chất lượng không hề kém BR-VT.

Nếu BR-VT có thể gặp khó thì Khánh Hòa và Bình Định (cùng 23 điểm) hoàn toàn có thể tìm 3 điểm khi cùng đá sân nhà trong lượt trận thứ 2 nhóm A giai đoạn 2 giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2020 lúc 17 giờ chiều nay gặp 2 đối thủ dưới cơ là An Giang và Bình Phước. Ở nhóm B, Đồng Tháp và Long An (cùng 9 điểm đang đứng chót bảng) sẽ gặp khó khi đá trên sân khách Tây Ninh và Đắk Lắk. Ở giai đoạn 1, Đồng Tháp từng thua Tây Ninh 1-3 còn Long An tệ hơn thua 0-3 ngay trên sân nhà trước Đắk Lắk nên nếu không biết cách vượt khó họ sẽ đối mặt nguy cơ xuống hạng. Còn Cần Thơ (10 điểm) đá sân nhà gặp CLB Huế, một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Liêm Thanh “cắt đuôi” để tiến gần cơ hội trụ hạng.