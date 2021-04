Minh Vương từ 'cậu bé' chỉ lo trụ hạng đến những bàn thắng hàng siêu phẩm

Anh Minh Vương này hay từ lâu rồi cơ, từ hồi HAGL…lận đận ở những mùa giải trước. Hay còn là bởi dám lên Facebook than thở tâm tư: “Dành cả thanh xuân để trụ hạng”. Câu nói này nổi tiếng đến mức được báo chí đăng tải với tần suất chóng mặt, thậm chí bây giờ vẫn trích dẫn. Nhưng là để so sánh với HAGL của ngày nay. Đúng là so với HAGL của ‘ngày chưa quá xưa”, HAGL của ngày nay đã khác, rất khác!