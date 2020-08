Nghề tay trái của sao thể thao: Kiếm thủ số 1 Đông Nam Á bán trà sữa online

Kiếm thủ Vũ Thành An từng 4 lần được giao nhiệm vụ cầm cờ cho đoàn thể thao VN dự các kỳ đại hội thể thao quốc tế như Olympic Brazil 2016, SEA Games 29 năm 2017, SEA Games 30 năm 2019 và ASIAD năm 2018.

Sau chứng khoán là đầu tư bất động sản

Sở hữu bảng thành tích đồ sộ với 6 HCV SEA Games, 1 HCV giải trẻ châu Á, 1 HCĐ giải vô địch châu Á, kiếm thủ sinh năm 1992 từng hạ nhà đương kim vô địch thế giới để vào vòng 1/16 tại Olympic 2016. Nhưng ít ai biết Vũ Thành An đã từng phiêu lưu với “môn” chứng khoán và anh đã có những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. An kể lại: “Năm 2015 tôi lựa chọn chơi chứng khoán với mục đích muốn có thêm thu nhập vì một VĐV như tôi lương tháng chỉ khoảng 10 triệu. Một suy nghĩ bật lên trong đầu là phải có cách gì đó để kiếm thêm tiền. Mang cảm xúc có phần “trẻ con” vào sân chơi quá phức tạp này, hồi đầu tôi đã có những bài học rất đặc biệt và phải nói là rất nhớ đời. Vui buồn lẫn lộn khi có ngày tài khoản bị tụt mất 50 - 70 triệu đồng, xót ruột, bồn chồn lắm. Lúc ấy nghĩ 50 triệu bằng mình tiết kiệm cả năm ấy chứ”.

Nhà vô địch Đông Nam Á chia sẻ: “Tôi cũng đã chuyển sang đầu tư bất động sản cho đến những công việc lặt vặt để kiếm thêm. Mỗi công việc đều là một trải nghiệm và có những bài học. Nhưng đó cũng chỉ là nghề tay trái bởi tôi phải chú tâm để hoàn thành công việc chuyên môn. Dù gì đi chăng nữa, môn đấu kiếm cũng là sự nghiệp của cuộc đời nên không thể bỏ mặc được việc tập luyện. Tôi không dám lơ là bởi nếu lười biếng, thành tích sẽ bị ảnh hưởng ngay. Đến năm 2018 tôi bắt đầu mở công ty để kinh doanh máy pha cà phê tự động. Tôi làm với tâm thế là 80% cho đấu kiếm, chỉ 20% tâm trí để kinh doanh thôi”.

Sẽ kinh doanh từ bây giờ và kể cả sau khi giải nghệ

Thời điểm trước và sau SEA Games 30, Vũ Thành An đã gần như chuyển mảng khi “dấn thân” vào bán hàng online và làm “shipper không công” cho bà xã. Hai vợ chồng kinh doanh các mặt hàng thực phẩm như thịt bò, chả viên và trà sữa mang thương hiệu “Tiamo”. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại Vũ Thành An chỉ còn bán hàng online trà sữa. An nói: “Gia đình vừa có thêm thành viên mới, vợ dành thời gian chăm con còn tôi vẫn phải tập trung tập luyện nên quyết định thu gọn “thị trường”, chỉ bán trà sữa qua mạng thôi chứ không mở cửa hàng. Tôi có mối quen từ khi kinh doanh máy cà phê tự động, mọi nguyên liệu đã có nguồn nên tự lấy về cho vợ pha chế. Hiện tại khách hàng sẽ đặt qua fan page, có thể gọi ship hoặc khi nào tôi rảnh sẽ tự ship cho khách. Tôi bán chủ yếu cho người quen xung quanh chỗ tôi sống, các đồng nghiệp, VĐV trong Trung tâm thể thao VĐV cấp cao Hà Nội. Hai vợ chồng thấy có thêm niềm vui và cũng thêm được hộp sữa cho con”.