Nguy cơ xung đột lợi ích quảng cáo giữa CLB và cầu thủ ?

Nguồn thu to lớn Công Phượng đã và đang là ngôi sao quảng cáo số 1 VN. Sau Công Phượng thì Quang Hải cũng đang từng bước chiếm lĩnh thị phần này khi xuất hiện khắp mọi nơi, từ báo điện tử đến truyền hình, với danh mục sản phẩm trải dài từ thực phẩm, hàng tiêu dùng , điện gia dụng, thậm chí cả bia. Chỉ riêng Quang Hải, nhiều chuyên gia ước tính CLB Hà Nội sẽ thu được cả chục tỉ đồng mỗi năm. Ngoài hai cầu thủ trên, Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy (Hà Nội), trung vệ Tiến Dũng, Ngọc Hải, Trọng Hoàng (Viettel), Đức Chinh ( Đà Nẵng ), Văn Lâm (Muangthong United), Tiến Linh (Bình Dương), Việt Hưng, Minh Vương (HAGL)... cũng được mời quảng cáo. Đó chính là lý do vì sao gần đây các CLB bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến nguồn thu nhập to lớn này. Q.V