Đội Than Quảng Ninh nhận tiền thưởng từ Hội lan đột biến đất mỏ

Có doanh nghiệp nào sẵn sàng vào cuộc đây khi tỉnh Quảng Ninh không thể trích ngân sách để hỗ trợ CLB Than Quảng Ninh cho dù cả địa phương chỉ có đúng một đội bóng tham dự giải đấu lớn nhất nước.

Thông tin đội Than Quảng Ninh bị nợ lương, thưởng và phí lót tay râm ran trong làng bóng đá nội suốt hơn 1 năm nay nhưng thời điểm đó không một thành viên nào của đội dám công khai trên công luận. Tất cả cứ âm thầm chịu đựng, âm thầm…vác tiền nhà đi tiêu, nếu có than vãn thì cũng chỉ than vãn trong nội bộ với nhau. Hoặc nếu nói ra ngoài thì cứ dặn đi dặn lại: “Các anh các chị biết thế thôi nhé, đừng nói em nói em bị nợ. Em sợ”. Hoặc có cầu thủ: “Em thì không sợ nhưng em chỉ lo thông tin lan ra, đội em toang mất”.