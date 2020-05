Những cơn gió lạ của bóng đá Việt Nam

Phòng thay đồ xịn như giải Ngoại hạng Anh

Đội hạng nhất Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) đang gây sốc làng bóng đá nội khi lần lượt đánh bại cả hai đội V-League tại Cúp quốc gia 2020. Được dẫn dắt bởi một trong những cựu danh thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam Trần Minh Chiến, BR-VT còn chuyên nghiệp hơn nhiều đội bóng chuyên nghiệp khác trong nước khi sở hữu sân bóng đẹp như… Thai League.

Sân Bà Rịa không lớn, với sức chứa chỉ 8.000 người nhưng khang trang, hiện đại, đầy đủ phòng chức năng và đặc biệt phòng thay đồ theo tiêu chuẩn Ngoại hạng Anh khiến nhiều đội V-League phải phát thèm. Được tận hưởng cơ sở vật chất hiện đại, đội BR-VT còn được tiếp “doping” bằng những phần thưởng rất có giá trị từ lãnh đạo tỉnh.

Mới đây, ngay sau chiến thắng trước Sài Gòn tại vòng loại Cúp quốc gia, Chủ tịch tỉnh BR-VT Nguyễn Văn Thọ đã xuống động viên và thưởng nóng toàn đội 200 triệu đồng, riêng HLV trưởng Trần Minh Chiến được thưởng riêng 100 triệu đồng. Những trận giao hữu làm nóng trước giải của BR-VT thường xuyên có sự dự khán của các phó chủ tịch tỉnh và Bí thư Thành ủy Bà Rịa Đặng Minh Thông…

Là địa phương trước đó hầu như trắng bóng đá, BR-VT muốn chọn con đường phát triển bền vững khi quyết định hợp tác với CLB TP.HCM. Nguồn cầu thủ của BR-VT được bổ sung, chọn lọc khá kỹ lưỡng với tiêu chí đạo đức được đặt hàng đầu. Nhân sự của đội được lấy từ nhiều nguồn, trong đó chiêu mộ từ CLB TP.HCM với cựu tuyển Việt Nam hay U.23 Việt Nam như Hải Anh, Ngọc Mạnh, Hoàng Quảng… kết hợp những nhân tố trẻ đáng chờ đợi như Minh Bình, Nguyễn Lam… từ HAGL.

Bà Rịa Vũng Tàu chơi ngày càng lên chân VPF

Bên cạnh đó, HLV Trần Minh Chiến còn quy tụ được một số học trò cũ từ Becamex Bình Dương như Xuân Luân, Trung Tín, Ngọc Tĩnh… Không phải vô cớ Học viện Juventus của CLB TP.HCM đặt tại BR-VT vì trong tương lai đó cũng sẽ là một nguồn đầu vào chất lượng và vững bền cho nền bóng đá non trẻ này.

HLV Trần Minh Chiến bày tỏ: “Việc các lãnh đạo thường xuyên xuống hỏi thăm, động viên cầu thủ chính là nguồn sức mạnh lớn nhất của đội bóng BR-VT. Chúng tôi được khơi dậy tiềm năng và ai cũng xác định tư tưởng rất rõ ràng là không được đá láo, đá bậy vì đội bóng này là thương hiệu của tỉnh, kế đến là thương hiệu của từng cá nhân. Những chiến thắng của BR-VT trước Sài Gòn hay SLNA có phần may mắn, nhưng đằng sau đó là khát khao thể hiện của từng cầu thủ được tung vào sân. Đây là đội bóng thực sự vì nhau, cùng quyết tâm mang lại tiếng thơm cho địa phương”.

Có hẳn đề án phát triển trong vòng 1 thập niên

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT), tân binh của V-League 2020, lại được tỉnh chăm sóc theo cách khác. UBND tỉnh xây dựng hẳn đề án phát triển bóng đá Hà Tĩnh trong 10 năm từ 2020 - 2030. Nội dung then chốt của đề án là đào tạo các lứa cầu thủ trẻ từ U.11 - U.21 với kinh phí vào khoảng 20 - 25 tỉ đồng/năm. Đây sẽ là nguồn cầu thủ dồi dào cho đội 1 HLHT trong tương lai. Hiện tại, 7/11 huyện của Hà Tĩnh đã có các lớp bóng đá cộng đồng do Trung tâm văn hóa thể thao của huyện đứng ra chủ trì. Những cầu thủ trẻ có tố chất sẽ được chọn lọc để tiếp tục được đào tạo tại Trung tâm TDTT tỉnh. Mục tiêu của UBND tỉnh là tạo ra chân đế vững chắc, không đi “vay mượn” cầu thủ ở các địa phương khác mà sử dụng “của nhà trồng được”. Toàn bộ kinh phí đầu tư sẽ do tỉnh lo liệu còn kinh phí hoạt động của đội HLHT sẽ giao cho Công ty CP thể thao Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (viết tắt là công ty).

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch CLB HLHT, Giám đốc công ty, cho hay: “Nguồn cầu thủ trẻ do chính Hà Tĩnh đào tạo sẽ giúp CLB HLHT tái cơ cấu nhân sự vào mùa sau còn mùa này, chúng tôi chỉ dám đặt chỉ tiêu trụ hạng”. Công ty vừa tiến hành nâng cấp lại sân Hà Tĩnh (mà thực chất như xây mới), với tổng số tiền lên đến 63 tỉ đồng, trong đó nâng cấp mặt sân, phòng ốc, khán đài… vào khoảng 51 tỉ đồng, 12 tỉ đồng lắp dàn đèn.

Niềm vui Hồng Lĩnh Hà Tĩnh VPF

Không phải ngẫu nhiên mà vào tháng 6 năm ngoái, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và đích thân HLV Park Hang-seo lại chọn sân Việt Trì (Phú Thọ) là nơi tổ chức trận giao hữu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Myanmar. Sân đẹp, đáp ứng được hầu hết những yêu cầu cao nhất cho việc tổ chức một trận đấu quốc tế. Được sự đồng ý của UBND tỉnh, Công ty TNHH xây dựng Tuấn Tú Phú Thọ đã đầu tư trên 10 tỉ đồng để sửa chữa, nâng cấp sân Việt Trì với mục đích cao nhất là phục vụ nhu cầu thưởng thức bóng đá của người dân và dần dần đưa bóng đá Phú Thọ gia nhập hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Cách đây nửa tháng, bóng đá Phú Thọ đã được chứng kiến cú chuyển giao mang tính bước ngoặt khi bầu Hiển “tặng” đội U.21 Hà Nội cho Phú Thọ. Những cầu thủ trẻ đầy năng lực vừa giành chức vô địch U.21 và U.19 quốc gia sẽ làm nòng cốt của CLB Phú Thọ tham gia giải hạng nhì 2020. Lực lượng còn có sự kế thừa từ đội Tuấn Tú Phú Thọ - vô địch giải hạng ba 2019, tạo nên một thế hệ bóng đá mới mà theo khẳng định của bầu Hiển: “CLB Phú Thọ sẽ lấy đội Hà Nội trước đây làm gương, phấn đấu 3 năm thăng ba hạng”. Ông Trần Quang Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Tuấn Tú Phú Thọ, chính là nhà tài trợ của đội hạng nhì Phú Thọ. Hầu như không xuất hiện trên truyền thông suốt mấy năm qua nhưng chính công ty này mỗi năm bỏ ra hàng chục tỉ đồng để nuôi bóng đá và giờ sẽ tiếp tục đầu tư nhiều tiền của hơn với mục tiêu rất rõ ràng: “Cố gắng có mặt ở giải hạng nhất mùa 2021. Để chạm tay vào đích này là cực kỳ khó khăn nhưng có đi thì cánh cửa mới mở ra”, ông Tuấn nói.

Trường hợp của đại diện hạng nhì Công an nhân dân (CAND) cũng đáng chú ý. Sau rất nhiều năm không mặn mà với bóng đá đỉnh cao, chủ trương của ngành công an là củng cố và tái thiết lại đội bóng với quyết tâm tạo ra sinh khí mới và là động lực tìm lại hình ảnh hào hùng thời vàng son với những cái tên Công an Hà Nội, Công an Hải Phòng, Công an TP.HCM… dậy sóng một thời. Bằng việc dựa vào tài năng và đạo đức của các cầu thủ trưởng thành từ lò HAGL, HLV Phạm Quang Thành có đến gần chục cầu thủ được bổ sung từ đội bóng phố núi như Thanh Bình, Hoàng Nam, Thanh Sơn, Du Học, Tiến Đạt, Duy Kiên, A Sân, Minh Quyền… CAND ăn ngủ tại Hàm Rồng và chọn sân Pleiku là sân nhà với hy vọng môi trường lành mạnh phố núi sẽ mở ra hướng phát triển lâu dài và tích cực cho đội bóng từng có nhiều thăng trầm này. Cách làm mới mẻ này đang tạo nên làn gió trong lành hứa hẹn đưa CAND chính là một trong những ứng viên hàng đầu cho suất thăng lên hạng nhất năm sau.

Được hỗ trợ chuyên môn từ HLV Troussier Phố Hiến đặt quyết tâm thăng hạng V-League năm nay ẢNH: CLB CUNG CẤP Một làn gió mới khác đến từ CLB Phố Hiến khi đây là đội duy nhất ở Việt Nam có được sự hỗ trợ cực lớn về mặt chuyên môn từ HLV “xịn” Troussier, người đang dẫn dắt đội U.19 Việt Nam. Đội bóng hạng nhất này còn được thụ hưởng cơ ngơi hoành tráng với sân PVF hiện đại, tiêu chuẩn châu Âu và các phòng tập có đầy đủ trang thiết bị tốt nhất. Mùa giải 2020, HLV Hứa Hiền Vinh được giao nhiệm vụ đưa đội Phố Hiến gia nhập giải V-League 2021. Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Hưng Yên Đoàn Văn Hòa đã treo thưởng 500 triệu đồng nếu CLB đạt được thành tích này và hứa thưởng nóng 50 triệu đồng mỗi trận thắng ở mùa giải 2020. “Với khẩu hiệu “Không dừng bước”, CLB Phố Hiến sẽ tiếp tục tiến lên. Chúng tôi muốn thể hiện rằng khát khao thăng hạng, khát khao xuất hiện trên bản đồ những đội bóng hàng đầu Việt Nam là có thực”, ông Lê Minh Dũng, Giám đốc điều hành CLB Phố Hiến, cho hay. Linh Nhi - Trung Ninh