Niềm vui nỗi buồn của các tuyển thủ quốc gia

Thủ môn Bùi Tiến Dũng là người vui nhất ngày hôm qua khi anh chỉ được tung ra sân ở phút cuối để vào bắt 11 m nhưng đã chơi xuất thần. Không hổ danh vua bắt phạt đền, sự có mặt của Dũng trong khung thành đã phần nào gây sức ép tâm lý lên các chân sút của Đà Nẵng như lời HLV TP.HCM Chung Hae-seong.

Bùi Tiến Dũng đã cản phá 2 cú sút 11 m của Akinade và Thanh Hải theo 2 góc bay khác nhau cho thấy Dũng vẫn còn cảm giác bóng rất tốt.

Ngoài ra, chính sự vững chãi của Dũng đã khiến Jelic bị sức ép tâm lý và sút bóng ra ngoài.

Với sự thể hiện của mình, chắc chắn Tiến Dũng sẽ có tên ở đội tuyển VN trong đợt tập trung gần nhất bên cạnh Văn Lâm và Nguyên Mạnh.

Công Phượng sút tung lưới Đà Nẵng nhưng vẫn gây thất vọng

Nếu như Dũng thăng hoa để khẳng định mình thì hôm qua là một ngày buồn với Hà Đức Chinh. Cái tên Chinh “đen” dường như vẫn còn ảnh hưởng đến nghiệp quần đùi áo số của Hà Đức Chinh khi anh bị chấn thương rời sân ở phút 20. HLV Lê Huỳnh Đức nói rằng do Đức Chinh bị quá nhiều sức ép, nên muốn thể hiện mình nên đã dẫn đến chấn thương. Việc chấn thương trở lại cùng với chứng bệnh viêm gan B vẫn chưa hết, nên Hà Đức Chinh sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Hà Đức Chinh vẫn quá đen Độc Lập

Cùng với thủ môn Bùi Tiến Dũng, các tuyển thủ quốc gia trong màu áo Viettel như trung vệ Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng và cả tiền vệ trẻ Hoàng Đức đều thể hiện được mình trong trận đấu với An Giang. Tuy nhiên, do chủ nhà An Giang chưa phải là thuốc thử đúng liều, nên các cầu thủ Viettel đã có trận đấu khá thoải mái.

Hết men gan cao, Đức Chinh lại chấn thương khiến HLV Huỳnh Đức đầy ưu tư

Trong khi đó, chân sút Văn Đức (SLNA) cũng có một ngày buồn bởi anh không chơi với phong độ như ý và đội bóng của anh bị loại trước tân binh hạng nhất Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên, Văn Đức được xem là học trò cưng của HLV Park Hang-seo nên anh còn nhiều cơ hội để thể hiện ở đấu trường V-League.

HLV Park Hang-seo đã cất công xuống Quảng Ninh xem Than Quảng Ninh đá Nam Định. Thế nhưng, chắc chắn HLV người Hàn Quốc sẽ không hài lòng bởi 4 bàn thắng của trận đấu này đều do các ngoại binh ghi. Ngoài ra, việc các cầu thủ mà HLV Park Hang-seo muốn xem như Hải Huy, Xuân Tú… đều không thi đấu. Tuy nhiên, ông Park cũng được dịp chứng kiến màn thể hiện của thủ môn Tuấn Linh cũng như chân sút Mạc Hồng Quân. Chỉ tiết là Tuấn Linh và Hồng Quân đều chơi không thật sự tốt.

Đã có nhiều bộ mặt khác nhau của các tuyển thủ, nhưng HLV Park Hang-seo sẽ không quá lo lắng, bởi ông còn nhiều thời gian để xem chân cẳng cầu thủ khi V-League sắp khởi tranh vào đầu tháng 6.