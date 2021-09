Ông Park muốn tuyển Việt Nam thoát được pressing, có kết quả tốt trước Ả Rập Xê Út

Điều đáng lưu ý là do ảnh hưởng của bão nên nhiệt độ của ngày 1.9 tại thủ đô Riyadh giảm so với mấy ngày trước, chỉ khoảng 38 độ C, không còn ở mức 42 - 43 độ C. Tuy nhiên, sự khô nóng vẫn bám đuổi đội khách nhưng do thích ứng khá nhanh và đã quen với nhịp sinh học nên các cầu thủ không còn cảm thấy bị ngợp nữa.