Sân chơi phong trào ngày càng chuyên nghiệp

Suốt một thời gian dài bóng đá Việt Nam phát triển ngược, như cố HLV trưởng tuyển Việt Nam Alfred Riedl tóm gọn trong nhận xét nổi tiếng: “Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc”. Kiểu phát triển “kim tự tháp ngược” này thiếu vững bền, từng dẫn đến nghịch lý số lượng đội hạng nhất lại ít hơn V-League khi các cuộc khủng hoảng kinh tế ập đến. Rất may đang có những làn gió mới, đem đến nhiều giải đấu phong trào chất lượng được mở ra khắp Việt Nam với những lá cờ đầu là bóng đá 7 người toàn quốc (VPL) và bóng đá sinh viên (SV-League 2020). VPL chuẩn bị bước sang mùa thứ 2, hội tụ các giải vô địch ngoại hạng miền Bắc (HPL), miền Nam (SPL), miền Trung (KPL). Riêng giải ngoại hạng 7 người Hà Nội đã bước sang mùa thứ 8, phía dưới là hạng nhất (mùa thứ 5) và hạng nhì (mùa thứ 3) với đầy đủ thuộc tính lên xuống hạng, chuyển nhượng, các lứa trẻ kế thừa... như chuyên nghiệp. Ngày 4.10 bất chấp cái nắng nóng hơn 40 độ C, trận chung kết giải hạng nhất Hà Nội - Cúp Vietfootball 2020 tranh vé lên HPL mùa 8 thu hút hàng ngàn khán giả lấp đầy trung tâm bóng đá trẻ VFF, chưa kể hơn 10.000 người xem trực tuyến. Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Hyundai Cup 2020 by TC Motor khu vực miền Nam ở mùa SPL-S3 đã mở rộng quy mô lên 12 đội, trong đó có 5 cái tên vượt qua vòng play-off từ 16 đội. Giải KPL ở khu vực miền Trung dự kiến sẽ mở rộng ra thành 8 đội đá vòng tròn 1 lượt. Toàn bộ các trận đấu ở 3 miền đều được truyền hình trực tiếp theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp bởi FPT và VTV Cab.