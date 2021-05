SỐC: HLV Park Hang-seo hủy tập huấn Bình Định, 'cách ly' tuyển Việt Nam chỗ khác

Trong những lần vì hành xem các tuyển thủ chơi bóng ở Bình Định, HLV Park Hạng -seo và cộng sự đã nhiều lần khảo sát sân vật động Quy Nhơn và đi đến quyết định sẽ tập trung tuyển Việt Nam tại đây.

Theo lịch cũ, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tập trung tại đất Võ từ ngày 10 - 18.5, trước tập huấn tiếp ở thủ đô Hà Nội và xuất hành đi UAE đá vòng loại World Cup 2022

Tuy nhiên, dịch Covid-19 bất ngờ bùng phát dữ dội ở một số địa phương đã khiến HLV Park Hang-seo sốc thật sự. Mọi công sức chuẩn bị hơn 1 năm qua đứng trước nguy cơ đổ sông, đổ biển nếu bất ngờ xuất hiện trường hợp xấu.

Tiến Linh, Văn Toàn sẽ là niềm hy vọng lớn cho hàng công tuyển Việt Nam Độc Lập

Đứng trước nguy cơ này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang-seo đã hội ý cùng ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam, đi đến thống nhất bằng mọi giá phải bảo đảm an toàn sức khỏe cho tuyển Việt Nam.

Do vậy, để tránh mọi rủi ro xuất hiện khi di chuyển, tuyển Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 10.5 tới tại Hà Nội. VFF sẽ tạo mọi điều kiện, nâng mức an ninh lên cao để bảo đảm cách ly an toàn cho đội tuyển.

Trận giao hữu với CLB Bình Định dự kiến ngày 17.5 vì thế cũng sẽ bị hủy. VFF và HLV Park Hang-seo đến lúc này vẫn đang cân nhắc, chưa đưa ra phương án tìm "quân xanh" thay thế cho tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 Độc Lập

Trong hôm nay, HLV Park Hang-seo đã chính thức công bố danh sách tuyển Việt Nam sẽ tập trung ngày 10.5 tới. Bình Định buồn càng thêm buồn khi trung vệ trụ cột Dương Thanh Hào vắng mặt, tương tự Nguyễn Hữu Tuấn (HAGL), Đặng Anh Tuấn ( Đà Nẵng ) hay Nguyễn Hải Huy (Quảng Ninh).

Với kế hoạch mới này, tuyển Việt Nam sẽ yên tâm tập trung ở Hà Nội, vừa tập luyện kín vừa chờ tiêm vắc xin Covid-19 lần 2 vào ngày 19-20.5. Mối lo lớn nhất vào lúc này là trường hợp Đặng Văn Lâm đang thi đấu ở Nhật Bản.

VFF hiện đang liên lạc tìm cách hỗ trợ Đặng Văn Lâm. Phương án tốt nhất vào lúc này là CLB Cerezo Osaka có thể giúp Văn Lâm tiêm ngừa vắc xin Covid-19 tại Nhật Bản, sau đó bắt máy bay sang UAE hội quân cùng HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam.