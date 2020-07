Sốt vé và nỗi lo vé giả trận TP.HCM gặp Hà Nội

Ngành thể thao nhờ Bộ Công an bảo vệ an toàn V-League



Nhật Duy Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL kiêm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN, vừa ký công văn gửi Bộ Công an, nêu rõ: “Trong thời gian vừa qua, V-League 2020 diễn ra rất sôi nổi, thu hút được đông đảo người hâm mộ. Nhìn chung, các trận đấu được tổ chức tốt, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn. Đến nay, giải đang bước vào các lượt thi đấu cuối của giai đoạn 1, trong đó sẽ có một số trận thi đấu rất quyết liệt và thu hút rất đông khán giả đến xem. Theo dự báo của ban tổ chức, ở một số trận có thể xảy ra tình trạng mất an ninh, trật tự. Vì vậy, để đảm bảo an ninh, an toàn của giải, Bộ VH-TT-DL đề nghị Bộ Công an xem xét, chỉ đạo công an các tỉnh, TP, có biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi gây rối làm mất an ninh, trật tự trong các trận đấu nhằm đảm bảo cho các cầu thủ, khán giả”.Nhật Duy