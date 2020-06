Tại sao hot boy làm V-League phát cuồng có tên 'độc, lạ' Hai Long?

Từ vòng 1 đến vòng 3 giải đấu quốc nội năm nay, Hai Long chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị. Long kể: ‘Vừa được đăng ký đầu mùa mà đá dự bị là oách lắm rồi. Mình còn trẻ quá mà. Nhưng rồi anh Hải Huy rất không may bị chấn thương. HLV Phan Thanh Hùng bảo tôi, cháu vào đá thay anh Huy từ vòng 4 nhé. Nói gì thì nói, khi được thi đấu từ đầu trận, cảm giác cũng khang khác. Trận gặp Viettel, tôi có chút ngợp đấy. Ngợp vì đội bạn toàn các anh rất giỏi. Ngợp cũng một phần vì tôi đã từng là người của Viettel trong 5 năm liền. Thần tượng của tôi, người cũ của Than Quảng Ninh, hiện cũng đang khoác áo Viettel – anh Vũ Minh Tuấn”.

Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng thì bảo: “Thằng bé có lối đá tinh khôn như Hải Huy. Tôi ngồi trên sân xem “nó” đá mà khoái lắm. Hàng thủ Quảng Nam ở vòng 6 V-League toàn những người cao hơn nó cả cái đầu mà chẳng đeo bám nổi. Với những tình huống bị đối phương chơi rắn, Long không “bật” lại, không đôi co hỗn hào. Tính cách nói chung khá ổn.

Long thông minh, nhanh nhẹn. Còn tiến xa nếu có ý chí tiến thủ. Tôi bàn với HLV Phan Thanh Hùng, có lẽ nên để cậu bé đá rộng hơn, không chỉ bó khuôn ở giữa sân. Tầm hoạt động nếu được mở rộng, khả năng của Long sẽ được phát huy. Nhưng tôi cũng dặn Long rồi, con còn trẻ, phải khiêm tốn, học hỏi các anh, chớ có tự mãn tự kiêu rồi dính vào scandal này nọ là không hay đâu. Mà Long bị cái thiệt thòi về thể hình. Tôi bảo Long phải tập tạ nhiều, tập gym đều đặn cho đùi to ra, thân mình dầy dặn. Có thể mới chiến đấu tốt lâu dài”.

Long nghe kể lại lời bác Hùng nói về mình, thì cười cười: “Ôi, đúng là tôi thấp. Chỉ có 1m68 thôi. 20 tuổi thì khó cao hơn được nữa vì hết ngưỡng rồi. Thế thì phải rèn sao cho thể lực phải thật khỏe. Tôi có kỹ thuật và khá khéo léo. HLV Phan Thanh Hùng cho tôi hoạt động tự do trên sân. Tôi có thể chạy được 90 phút nhưng cũng muốn mình phải vừa chạy ngon, vừa phối hợp tốt, vừa kiến tạo và ghi bàn.

Chiều muộn ngày 24.6, Hải Huy chống nạng ra sân Cẩm Phả cùng vợ con. Anh không ngồi trên khán đài mà được Chủ tịch CLB Phan Thanh Hùng đưa vào phòng VIP của chủ tịch để thưởng thức trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Quảng Nam. Mới phút thứ 6, người thay thế anh – Hai Long đã ghi bàn. Long hướng hai bàn tay về phía chỗ Huy ngồi, ra dấu số áo 14. Sau trận, đội nhà thắng 3-1. Hai Long lên gặp anh Hải Huy để chào. Anh Huy khen: “Long đá ngon nhờ”.

Long bảo: “Tôi chẳng dám đặt ra mục tiêu gì quá to tát. Cứ mỗi khi vào sân là đá hết mình. Chỉ đơn giản vậy thôi”. “Ừ thì đơn giản vậy thôi. Nhưng mà kể nốt đi, sao lại có tên Hai Long thế?”. “À, tôi là con thứ 2 trong gia đình, lại sinh năm 2000 , năm con rồng. Thế là bố mẹ đặt Hai Long thôi mà”, Long cười hi hi.