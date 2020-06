Pha gãy chân của Hải Huy giống chấn thương của cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng

Giữa hiệp 2 trong khuôn khổ vòng 3 V-League vào chiều 6.6 trên sân Cẩm Phả, sau pha va chạm với Phạm Hoàng Lâm của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hải Huy bị dính chấn thương nặng. Hai xương ống đồng của anh do bị chân đối phương đè lên nên bị gãy và phải tiến hành phẫu thuật ngay. Lãnh đạo CLB Than Quảng Ninh đã mời bác sỹ giỏi ở Hà Nội về Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy để mổ cho anh.

Sau khi không may bị chấn thương, Hải Huy đã được nhận những lời chia sẻ, hỏi thăm của các đồng đội Than Quảng Ninh , từ các cầu thủ ở những CLB khác và của khán giả, giới truyền thông, bạn bè. Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh) bày tỏ trên trang cá nhân: “Đời cầu thủ luôn rình rập những rủi ro! Sau tất cả, điều chúng ta mong muốn nhất không phải là thắng thua mà là sự bình an. Cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến bạn tôi”. Còn tiền đạo Mạc Hồng Quân cũng viết trên Facabook: “Bóng đá nhiều khi lành lặn ra khỏi sân đã là thắng rồi. Cầu mong anh sớm bình phục, Hải Huy nhé”.