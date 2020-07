Tại sao Quang Hải được thay ra ngay sau khi Hà Nội thắng Hải Phòng?

Trợ lý Quốc Vượng than thở đội Hải Phòng mắc nợ khán giả vì thua quá nhiều

Bất chấp việc Ban tổ chức sân Hàng Đẫy đã tăng cường an ninh đến mức tối đa, sử dụng cổng từ, máy quét thậm chí cả chó nghiệp vụ, các CĐV Hải Phòng vẫn tìm được cách đưa “đặc sản” vào đốt. Cũng may là không có sự cố nào quá đáng tiếc xảy ra vì lực lượng phòng cháy chữa chảy dập lửa kịp thời, kể cả ở tình huống một quả pháo sáng bị ném xuống sân ngay sau khi đội chủ nhà có bàn thắng do công của…hậu vệ đội khách phút 75.

So với trận thua bạc nhược trước Viettel với tỷ số 0-4 cũng tại sân Hàng Đẫy ở lượt 9, đội bóng đất Cảng thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác khi đối đầu với nhà đương kim vô địch. Sự trở lại của Mạnh Hùng đã giúp hàng phòng ngự của Hải Phòng trở nên vững chắc trước sức tấn công của đối thủ. Hải Phòng chơi lăn xả, bọc lót kín kẽ khiến Rimario, Văn Quyết, Quang Hải hay Thành Lương không có nhiều khoảng trống.

Pháo sáng trên khán đài sân Hàng Đẫy ẢNH: MINH TÚ

Trận này, Quang Hải chơi không quá xuất sắc nhưng anh vẫn để lại ấn tượng ở một vài tình huống đi bóng lắt léo mang thương hiệu riêng. Dẫu sao, thể lực của Hải chưa thể đạt 100% sau chấn thương và cơn sốt dài ngày nên cần cho anh thêm thời gian. Giữ sức khỏe cho học trò, HLV Chu Đình Nghiêm đưa Hải rời sân phút 75. Đây cũng chính là thời điểm mà Hà Nội vừa mở tỷ số. Thật không may cho Hải Phòng, từ đường chuyền của Đỗ Hùng Dũng, Rimario ngả người bắt vô-lê không quá khó nhưng Mạnh Hùng trong nỗ lực cản phá đã vô tình đánh đầu về lưới nhà.

Quang Hải vẫn rất khéo léo ẢNH: MINH TÚ

Được HLV Phạm Anh Tuấn ủy quyền họp báo, trợ lý Quốc Vượng chia sẻ: “ Bóng đá là vậy, có thắng thua, xin chúc mừng CLB Hà Nội. Chúng tôi đã phải đối đầu với một đội bóng có nhiều cá nhân xuất sắc. Lối chơi của Hà Nội thật sự nguy hiểm và chúng tôi hiểu được tại sao mình thua. Các khán giả Hải Phòng đã cổ vũ rất nhiệt tình nhưng Hải Phòng đã nợ họ món nợ quá lớn. Ba trận thua liên tiếp. Thật buồn. Chúng tôi đang nợ CĐV rất nhiều nhưng vẫn chưa làm được gì để trả ơn. Chúng tôi hy vọng trận tới sẽ làm được điều gì đó”.

Nói về tình trạng pháo sáng, cựu tuyển thủ quốc gia Quốc Vượng khẳng định, công tác tổ chức an ninh của sân Hàng Đẫy ở trận đấu này rất tốt (!?).

Ban tổ chức sân vẫn có sai sót

HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Tôi nghĩ trận đấu này tần suất pháo sáng ít hơn mùa trước, chứng tỏ án phạt của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã có sự răn đe nhất định. BTC sân hôm nay đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn có chút sai sót”.

Tâm trạng phấn khích của Rimario ẢNH: MINH TÚ

Mpande (phải) bị 'mất điện' trước Moses của Hà Nội ẢNH: MINH TÚ

Ông Nghiêm lý giải việc sử dụng các cầu thủ trẻ: “Khi V-League trở lại, Văn Quyết, Hùng Dũng đã phải thi đấu liên tục khiến thể lực bị bào mòn. Trong thời gian tới đây, với lịch thi đấu dày đặc thế này, tôi sẽ có sự luân phiên giữa các cần thủ. Thái Quý, Minh Dĩ, Văn Toàn hôm nay đã thi đấu rất tốt. Tôi muốn có sự đan xen giữa cầu thủ trẻ và cầu thủ kinh nghiệm trên sân”.