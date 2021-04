Thắng sốc Huỳnh Đức và Việt Hoàng, Kiatisak cẩn thận vì 'người vô danh' kè kè sau lưng

Hình ảnh Kiatisak và HAGL tràn ngập trên các mặt báo. Hình ảnh của Than Quảng Ninh cũng tràn ngập trên khắp mặt báo – nhưng chủ yếu là về vấn đề nợ lương, thưởng. 4 chiến thắng liên tiếp của Than Quảng Ninh cũng là đề tài được nói đến, được viết đến khá nhiều. Nhưng hình ảnh của người có công lớn trong cả 4 chiến thắng ấy là HLV Hoàng Thọ lại xuất hiện rất ít.

HAGL và Than Quảng Ninh đang ngạo nghễ ở hai vị trí dẫn đầu V-League 2021 sau 8 vòng đấu. Đội đứng thứ nhất được 19 điểm, chỉ hơn đội đứng thứ hai vỏn vẹn 1 điểm. “Mỏi miệng” để đếm chiến thắng của HAGL đến thời điểm này và cũng “tốn thời gian” để liệt kê các chiến thắng của Than Quảng Ninh. Hai đội đều thi đấu rất hay, rất thăng hoa, rất hiệu quả - dù hoàn cảnh là vô cùng trái ngược.

Một đội bóng được ông chủ lo cho đến từng cái tăm – chơi thăng hoa tại V-League, cũng là điều dễ lý giải. Nhưng một đội bóng giờ chưa biết bao giờ mới được nghe thấy hai tiếng ‘ting ting’ – mà lại cũng chơi thăng hoa tại V-League, thật khó tin.

Nhưng những điều khó tin ấy đang tồn tại ở sân chơi lớn nhất nước, khiến tất thảy phải ngả mũ thán phục. Mỗi cầu thủ Than Quảng Ninh lại tự động viên mình. Cái tập thể đang bị nợ tiền chồng chất ấy, chơi thứ bóng đá đẹp cả về chuyên môn, cả về hình ảnh để lại trên sân. Có thể thiếu tiền nhưng không thể hèn kém.

Nếu đội Than Quảng Ninh thắng một trận, ừ thì bảo có thể ông Hoàng Thọ may mắn mà thắng. Nhưng thắng liền tù tì 4 trận, trong đó có cả trận thắng đội Bình Dương do chính HLV cũ Phan Thanh Hùng dẫn dắt, thì không thể còn nói nhờ may mắn được.