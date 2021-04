Thầy Park “bỏ quên” nhân tài ?

Bị “thành kiến” vì sự cố từ mùa giải năm ngoái ?

Cuối tháng 3 vừa qua, nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 , HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 45 tuyển thủ (được tiêm vắc xin Covid-19). Hầu hết những cầu thủ có tên trong danh sách đều thi đấu khá ổn định (ngoại trừ Văn Hậu đang điều trị chấn thương và Văn Lâm đang ở nước ngoài). Cơ sở để thiết lập danh sách này là 6 vòng đấu tại V-League 2021 và có thể hơi đáng tiếc vì từ đầu tháng 4 cho đến khi giai đoạn 2 kết thúc vào ngày 9.5, giải còn 7 vòng nữa mới kết thúc nhưng ông Park đã chốt danh sách sơ bộ nên không bổ sung thêm ai.

Nói đáng tiếc vì trong 4 vòng đã qua, một số cầu thủ đã không những duy trì được phong độ cao kể từ đầu mùa mà còn ngày càng nổi bật, tạo dấu ấn hết sức rõ ràng trong màu áo CLB. Ngược lại có một vài cầu thủ đuối hơn hẳn nếu đặt lên bàn cân để so sánh với những người cùng vị trí nhưng lại không được có tên ở danh sách sơ bộ.

... thủ môn Tuấn Linh...

Bình luận viên Đặng Phương Nam chia sẻ: “Tôi cảm thấy tiếc nhất khi thầy Park không gọi trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn - cầu thủ đang thi đấu hết sức ấn tượng và đóng góp không nhỏ cho thành công của HAGL tính đến thời điểm này. Càng tiếc hơn nữa khi Tuấn chơi ở vị trí trung vệ lệch trái, rất phù hợp với sơ đồ 3 trung vệ của thầy Park. Năm ngoái, Tuấn đã chơi khá tốt khi còn khoác áo CLB TP.HCM và đến mùa này Tuấn còn thi đấu hay hơn nhiều. An toàn, chắc chắn, ít sai lầm. Tuấn đã từng được lên tuyển Việt Nam, nhưng lần này có thể vì một lý do gì đó mà thầy Park đã không điền tên anh. Trong bối cảnh Bùi Hoàng Việt Anh còn tương đối non, Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng đang trên hành trình tìm lại phong độ sau chấn thương, nếu có Tuấn, có thể hàng phòng ngự tuyển Việt Nam sẽ có thêm giải pháp tốt về nhân sự. Hay vì năm ngoái Tuấn vướng vào sự cố không hay lắm mà người ngoài nhìn vào như anh vô kỷ luật, như đi đá phủi mà không xin phép nên đã từng bị đội TP.HCM phạt nội bộ”.

Quả vậy, vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng tạm thời mà HAGL đang có được ngoài nhờ hàng công thi đấu vô cùng hiệu quả còn phải nhờ đến hàng thủ được xem là hay nhất đối với chính HAGL trong vòng 5 năm trở lại. Cùng với hai ngoại binh, Hữu Tuấn là một mảnh ghép hoàn hảo. Và không thể không nhắc đến một mảnh ghép nữa là thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Ở trận HAGL thắng đối thủ mạnh Hà Nội FC ở vòng 10 V-League 2021, Tuấn Linh là một trong những cầu thủ chơi xuất sắc nhất. Tính cả những trận đấu trước đó của HAGL, cầu thủ cũ của đội Than Quảng Ninh đã chứng tỏ được tầm quan trọng của mình khi chỉ để lọt lưới 6 bàn, thấp nhất trong số 14 đội V-League tính đến thời điểm này. Nhưng Linh cũng không được thầy Park “đoái hoài”, mà theo lý giải của bình luận viên Đặng Phương Nam: “Rất có thể ấn tượng của ông Park đối với Linh là một số trận đấu ở... mùa giải năm ngoái, khi ông trực tiếp theo dõi Than Quảng Ninh thi đấu thì Linh lại mắc những sai sót hết sức cơ bản. Ấn tượng đó theo ông đến tận bây giờ chăng, dù Linh ở mùa này đang chơi khá ổn”.

... Đặng Anh Tuấn(ảnh 3, phải), những cầu thủ chơi tốt ở V-League nhưng không lọt vào mắt xanh thầy Park Độc Lập - Đông Nghi

Phải chăng thầy Park thiên vị !

Một thủ môn khác không có tên cũng gây ra sự thắc mắc lớn không chỉ bây giờ mà ở cả đợt tập trung cuối năm ngoái của đội tuyển Việt Nam. Trong số các đội bóng đang thi đấu rất thăng hoa tại V-League, ngoài HAGL, không thể không nhắc đến CLB có số bàn thua thấp thứ hai là Viettel - 7 bàn sau 10 vòng. Chỉ số này cũng cho thấy hàng thủ của đương kim vô địch chơi an toàn cỡ nào, nhưng nếu như các trung vệ Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng vẫn chắc suất trên tuyển thì một lần nữa ông Park lại không đưa vào bộ nhớ của mình cái tên Trần Nguyên Mạnh.

Cần phải phân tích thêm, ông Park nêu rõ chủ trương trong số 45 cầu thủ ở danh sách sơ bộ, sẽ chỉ có 34 người được triệu tập, trong đó có 4 thủ môn. Đặng Văn Lâm luôn là sự lựa chọn mang tính ưu tiên của thầy Park, nhưng không thể không lo lắng khi gần nửa năm trời anh không ra sân thi đấu chính thức. Hiện Lâm đang ở Nhật Bản và cách đây hai ngày anh mới có buổi tập đầu tiên cùng CLB Cerezo Osaka và cũng chưa biết có được bố trí thi đấu chính thức luôn hay dự bị. Dù có giữ gìn thể lực tốt cỡ nào, việc lâu không thi đấu đỉnh cao cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cảm giác bóng và phong độ của cầu thủ Việt kiều.

Ngày 10.5, đội tuyển VN sẽ tập trung với 34 cầu thủ tại Bình Định. Đội sẽ tập ở sân Quy Nhơn trong vòng 10 ngày, sau đó quay về Hà Nội, tiêm vắc xin Covid-19 lần 2 rồi tập ở sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN đến khi di chuyển sang UAE vào tối 26.5. Trong số 3 thủ môn còn lại đang chơi ở giải trong nước, thủ môn Bùi Tấn Trường phong độ cũng trồi sụt y hệt như Hà Nội FC (hiện đội bóng thủ đô đã để lọt lưới 12 bàn), Nguyễn Tuấn Mạnh tạm ổn hơn nhưng cũng không quá nổi bật. Riêng thủ môn trẻ Nguyễn Văn Toản mới thực sự đáng lo ngại. Phong độ của anh không những chựng lại mà có dấu hiệu của sự "lao dốc", cùng với sự tụt lại của đội Hải Phòng. Đội bóng vừa thay chủ tịch CLB này hiện đứng thứ 10 với 11 điểm và Toản để lọt lưới 12 bàn. Có vẻ như việc đưa tên Toản vào danh sách sơ bộ là một sự ưu ái có phần thiên vị của thầy Park dành cho anh.