Trực tiếp bán kết 1 U.19 quốc gia: HAGL sẽ tái lập chiến tích trước SLNA?

Cho đến giờ Sông Lam Nghệ An vẫn chưa thể nuốt trôi thất bại đau đớn ở bán kết U.19 năm rồi. Họ được đánh giá cao hơn chủ nhà nhờ dàn cầu thủ đồng đều có chất lượng và vòng bảng thi đấu rất ấn tượng khi hòa Hà Nội thắng cả Phú Yên lẫn Bình Dương, xếp đầu bảng B. Trong khi đó đội bóng phố Núi lại chật vật mới vượt qua vòng bảng khi thua Đà Nẵng và chỉ thắng Viettel và An Giang. Vì thế khi bước vào trận bán kết năm rồi, Trần Mạnh Quỳnh và đồng đội được kỳ vọng hơn rất nhiều.

Nhưng do tính toán chưa hợp lý về mặt chiến thuật khi muốn phủ đầu đối phương cộng với sai lầm cá nhân, trong đó bàn thua từ chấm 11m do lỗi trung vệ đội trưởng Lê Văn Thành khiến cho biết bao nỗ lực của Sông Lam Nghệ An tan thành mây khói. Hơn thế đó cũng là trận chơi hay của chủ nhà khi họ kiểm soát toàn bộ khu trung tuyến với sự dẫn dắt điều phối thông minh của đội trưởng Nguyễn Thanh Khôi. Khi đó các tiền vệ của Sông Lam như Đặng Quang Tú, Nguyên Xuân Bình, Trần Quốc Thành đều lóng ngóng như gà mắc tóc khiến đội bóng áo vàng thua thêm bàn thứ 2 ở hiệp 2 và sụp đổ. Tác giả cả 2 bàn thắng đó đều là 1 cái tên Nguyễn Duy Tâm.

Pha tranh chấp giữa đội trưởng Thanh Khôi của HAGL và Trần Mạnh Quỳnh của SLNA năm rồi bán kết U.19 Khả Hòa

Thế nên trận đại chiến chiều nay Sông Lam Nghệ An phải hết sức tỉnh táo và không được phép mắc sai lầm. Nhất là khi họ đã có bài học ở vòng bảng trước Becamex Bình Dương khi dẫn trước rất sớm do Phạm Đức Mạnh ghi nhưng lại co đội hình về quá sớm và đá rất thụ động để thua ngược 1-2. Ngay trận thắng Hoàng Anh Gia Lai 2 cũng vậy, rất chật vật mới ghi được 1 bàn duy nhất. Do vậy tâm lý vẫn là mấu chốt cộng với lối đá phải sắc sảo, gắn kết hơn thì đội bóng xứ Nghệ mới hy vọng đòi được nợ.

Trong khi đó Hoàng Anh Gia Lai 1 so với đội hình năm rồi chín chắn hơn, đá nhịp nhàng hơn, nhưng ở tuyến đầu vẫn thiếu một sát thủ khi Cao Hoàng Tú và Lê Hữu Phước chuyển sang đội 2 nên đến giờ mới ghi tổng cộng có 2 bàn thắng và đều do Nguyễn Quốc Việt ghi ( anh cũng đang tranh chấp với Ngô Văn Lương của Sông Lam Nghệ An khi cùng có 2 bàn thắng trong cuộc chạy đua giải vua phá lưới). Sức mạnh của đội bóng phố Núi vẫn nằm ở tuyến giữa và 2 cánh. Ở trung tuyến nếu đội trưởng Thanh Khôi được đẩy lên như trận thắng An Giang thì sức mạnh của Hoàng Anh Gia Lai sẽ ổn hơn vì khi đó các vệ tinh còn lại như Hoàng Vĩnh Nguyên, Đặng Văn Đan và 2 biên với Phan Nhật Thanh Long và Nguyễn Nhĩ Khang sẽ phát huy được sức bật, chưa kể Phan Du Học thường xuyên dâng cao.

Đặng Quang Tú (8) của Sông Lam Nghệ An sẽ giữ vai trò then chốt ở tuyến giữa

Phan Nhật Thanh Long (18) sẽ tạo nên nhiều đột biến ơ biên trái cho HAGL Khả Hòa

Còn nếu Thanh Khôi phải lùi về đá trung vệ để đảm bảo sự chắc chắn cho hàng thủ khi cặp Nguyễn Xuân Minh- Huỳnh Tuấn Vũ cần có người chỉ huy bên cạnh thì đội bóng phố Núi sẽ chọn giải pháp đá công thủ toàn diện, kiểm soát bóng nhiều và buộc đối thủ bị hút theo cách chơi của mình. Đây sẽ là trận hứa hẹn rất hào hứng và rất có thể sự giằng co của đôi bên đưa đến tình huống phải đá 11m luân lưu sau 90 phút nếu hòa. Liệu Hoàng Anh Gia Lai 1 sẽ bước tiếp vào chung kết hay Sông Lam Nghệ An sẽ phá dớp luôn thất bại ở bán kết? Câu trả lời chỉ có sau 16 giờ chiều nay. Trọng tài chính Trương Quang Thông (Quảng Ngãi) dự kiến sẽ điều hành trận đấu này.

Trực tiếp trên VTV 6, HTV thể thao , VTC 4, SCTV 15, Next Sport và Truyền hình báo Thanh Niên. HLV Park Hang-seo sẽ có mặt dự khán để chọn cầu thủ cho tuyển U.21 Việt Nam tập trung vào cuối năm