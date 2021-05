Tuyên bố 'hắc ám' của đối thủ và thái độ của tuyển Việt Nam

Việt Nam thi đấu không khán giả tại UAE ? Theo thông tin ban đầu, sẽ có số lượng ít khán giả vào sân xem các trận đấu tại UAE nhưng theo thông báo mới nhất, để đảm bảo an toàn y tế, các trận tại bảng G gồm có Việt Nam sẽ thi đấu không khán giả. Điều này có thể sẽ làm mất hưng phấn cho cầu thủ nhưng cũng có thể sẽ giúp tuyển Việt Nam đỡ bị áp lực hơn. Về truyền hình, các trận đấu của tuyển Việt Nam gặp Indonsia ngày 7.6, gặp Malaysia ngày 11.6 và gặp UAE ngày 15.6 sẽ phát trên các kênh VTV5, VTV6 HD. Các kênh VTV sẽ được truyền dẫn nguyên vẹn trên các hạ tầng truyền hình mặt đất, truyền hình cáp , vệ tinh như VTVCab, K+, SCTV... Ngoài ra, các trận sẽ được tiếp sóng trên các ứng dụng OTT gồm VTVGo, Next Sport, On Sport; các kênh YouTube fanpage của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Next Media.