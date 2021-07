Tuyển nữ Việt Nam làm điều mà ngay cả đội của ông Park Hàng-seo chưa từng có

Liên tục bị hoãn nhiều lần trong 4 tháng trời, cơ chế bong bóng chính là cây đũa thần giúp J-League 2020 làm nên điều kỳ diệu: hơn 1.000 trận đấu, trên 3,6 triệu lượt khán giả an toàn vào sân.

Nhận được 3 tháng lương bị nợ (tháng 1, 2, 3.2021), các cầu thủ đội Than Quảng Ninh tiếp tục sống trong mòn mỏi đợi chờ từ tháng 4 đến nay.

Sau chiến thắng hủy diệt đội Motecatani 10-0 ở trận ra mắt, tân HLV của AS Roma đã trở lại công thức thắng an toàn như triết lý trước đây khi chỉ thắng đội ở Serie C là Ternana 2-0.