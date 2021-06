Trợ lý ‘phù thủy trắng’ Troussier ký hợp đồng VFF, bóng đá Việt Nam có thêm chất Pháp

HLV Cedric Roger sinh ngày 10.4.1978 tại thành phố Amiens, Pháp. Khi còn làm việc tại Pháp, ông từng là thành viên của đội RC Strasbourg - giải League 1 (7 - 11.2002), đội Amiens SC - giải League 1 (11.2002 - 5.2007), CLB Calais RUFC (tháng 6.2007 - 5.2009)

Tại châu Phi, ông Cédric Roger làm cho CLB Wydad Casablanca - giải League 1 Morocco (5.2009 - 11.2012), African Club - giải League 1 Tunisia (2 - 5.2013), Setif ES - Giải League 1 Algeria (tháng 6 - 11.2013), SC Korba - Giải League 2 Tunisia (tháng 7-12.2014), Horoya AC - Giải League 1 Guinea (tháng 8.2015 - 6.2016).

Từ tháng 5.2018 đến nay, làm việc tại Học viện PVF và đội tuyển U.17, U.19, U.20 Việt Nam.

Ông Roger từng làm việc với các HLV Philippe Troussier, HLV Benito Floro ( Real Madrid , Villarreal, Wydad of Casablanca, ĐTQG Canada….), Diego Garzitto (TP Mazembe), Victor Zvunka (Guingamps), Michel Decastel (Esperance of Tunis), Manuel Pires (OGC Nice, AS Monaco), Gugliermo Arena (Fanja FC, Dubai SC) Kamel Djabbour (ĐTQG Congo & Benin), Ivan Hasek (Strasbourg), Sylvain Jore (Calais), Hubert Velud (Setif), Ades Oubella and Faouzi Benzerti (ĐTQG Tunisia…).