Tuyển Việt Nam: Sự trở lại ngọt ngào của Trần Nguyên Mạnh

Bóng đá tồn tại một quy luật: chấn thương của cầu thủ này có thể trở thành cơ hội để cầu thủ khác vươn lên. Cách đây gần 3 năm, Vũ Văn Thanh đứt dây chằng là bước ngoặt để Nguyễn Trọng Hoàng được HLV Park Hang-seo sử dụng và tỏa sáng ở hành lang phải. Và nay là Nguyên Mạnh!

Nếu Đỗ Hùng Dũng không gặp vận rủi ở V-League, chưa chắc HLV Park Hang-seo mạnh dạn dùng Nguyễn Hoàng Đức và khai phá tiềm năng vô biên của tiền vệ sinh năm 1998. Nếu Trần Đình Trọng không đau dài hạn, tuyển Việt Nam liệu sẵn sàng có một Quế Ngọc Hải chơi chắc chắn ở trung tâm hàng thủ?

Nói vậy để thấy trong “nguy” luôn có “cơ”. Dưới thời ông Park, Đặng Văn Lâm là thủ môn số 1. Anh duy trì phong độ ổn định, hầu như không mắc sai lầm, luôn giữ sạch lưới tối thiểu 50% số trận ở mọi giải đấu góp mặt (trừ Asian Cup 2019).

Nguyên Mạnh và đàn em ở CLB Viettel là tiền vệ Trọng Đại VFF

Vắng Văn Lâm, hàng thủ tuyển Việt Nam thiếu đi điểm tựa tinh thần quan trọng. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội để BHL tìm ra nhân tố mới. Trong số các ứng viên thay thế Văn Lâm thì cái tên Nguyên Mạnh là thủ môn đặc biệt.

Dù có phong độ ổn định giúp CLB Viettel vô địch V-League 2020, Nguyên Mạnh chỉ 1 lần có tên trong danh sách triệu tập trong 3 năm qua. Thành tích sạch lưới cùng danh hiệu thủ môn hay nhất giải của Nguyên Mạnh không làm HLV Park Hang-seo đổi ý.

Với chiến lược gia người Hàn Quốc , ông lựa chọn Nguyễn Văn Toản và Nguyễn Văn Hoàng - 2 thủ môn chơi cho các CLB thuộc nhóm cuối V-League, còn hơn tin tưởng “người gác đền” của nhà vô địch Viettel bất chấp rất nhiều đề xuất.

Nhiều chuyên gia chỉ rõ: vấn đề của Nguyên Mạnh là thể hình. HLV Park Hang-seo luôn muốn thủ môn phải có chiều cao trên 1m85 và sải tay dài. Đó là điều Văn Lâm, Tấn Trường, Văn Hoàng, Văn Toản sỡ hữu.

Tấn Trường là ứng viên bắt chính số 1 của tuyển Việt Nam VFF

Do đó, Nguyên Mạnh giàu kinh nghiệm và có phong độ tốt hơn nhiều so với Văn Toàn, Văn Hoàng nhưng chưa bao giờ lọt vào mắt xanh của thầy Park. Ngoài trừ King's Cup 2019, sau đó một lần nữa gọi tên nhưng không may Mạnh bị chấn thương.

Khó khăn cho Nguyên Mạnh bởi sức rướn, phản xạ, phong độ, kinh nghiệm... có thể điều chỉnh nhưng thể hình thì không. Anh biết rõ cơ hội cho mình là không nhiều. Thủ môn số 1 nhiều khả năng vẫn là Tấn Trường - cái tên bắt chính cho tuyển Việt Nam ở 4 trong 5 trận gần nhất.

Nhưng đây vẫn là phần thưởng xứng đáng dành cho nỗ lực của Nguyên Mạnh, sau hành trình truân chuyên trong màu áo tuyển Việt Nam giai đoạn 2014 - 2016 với những sai lầm ở AFF Cup 2014 (trận gặp Indonesia, Malaysia) hay bán kết AFF Cup 2016 (thiếu kiềm chế, đá vào người đối thủ và bị nhận thẻ đỏ).

Trở lại tuyển Việt Nam là phần thưởng xứng đáng cho ý chí của Nguyên Mạnh VFF

2 sai lầm, cộng với chấn thương nặng đầu năm 2018 (bị gãy xương ống tay tại AFC Cup ) tưởng như đè bẹp ý chí chiến đấu của Nguyên Mạnh. Nhưng trong khó khăn, cựu thủ môn SLNA vẫn vươn lên. Anh chuyển sang đội bóng mới Viettel, nỗ lực thể hiện để xóa bỏ ám ảnh quá khứ.

Dù không có thể hình lý tưởng với một thủ môn, nhưng 2 năm qua Nguyên Mạnh chơi ấn tượng. Anh giúp đội bóng non trẻ Viettel chỉ phải nhận 25 bàn thua sau 32 trận và vô địch chỉ năm thứ 2 chơi tại V-League. HLV Park Hang-seo biết rõ điều đó.

Thiếu hụt về chiều cao được Nguyên Mạnh bù đắp với khả năng ra vào hợp lý, bật bắt bóng bổng ấn tượng và phản xạ nhanh nhạy. Một thủ môn chỉ cao vỏn vẹn 1m78 vẫn ổn định ở V-League giữa hàng ngũ những người gác đền “khổng lồ”. Đó chỉ có thể nhờ ý chí và quyết tâm sắt đá.