Ngoại binh J.Lynch liên tục ‘làm mình làm mẩy’ khiến CLB Hải Phòng ngán ngẩm

CLB HẢI PHÒNG SẼ BỊ PHẠT VÌ CỔ ĐỘNG VIÊN LĂNG MẠ QUAN CHỨC ĐỘI QUẢNG NINH Ngày 29.3, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã nhận được công văn của Ban điều hành giải thuộc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, đề nghị VFF xem xét sự việc vi phạm về công tác tổ chức tại trận đấu giữa đội Hải Phòng và đội Than Quảng Ninh trên sân Lạch Tray vào ngày 28.3 vòng 6 giai đoạn 1 V-League 2021 Ban điều hành giải cho biết: “Trong nhiều thời điểm của trận đấu, cổ động viên Hải Phòng đồng thanh lăng mạ, có lời lẽ thô tục đối với quan chức trận đấu và đổ động viên Than Quảng Ninh. Xét thấy sự việc nêu trên đã vi phạm quy định về công tác tổ chức trận đấu và an ninh, an toàn, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của giải đấu nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung, Ban điều hành giải đề nghị VFF và Ban Kỷ luật xem xét, có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định". CLB Hải Phòng đang đứng thứ 8 bảng xếp hạng Trung Ninh