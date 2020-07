VFF 'chạy long tóc gáy' tìm nhân vật kiếm tiền giỏi, trám chỗ ông Cấn Văn Nghĩa

Thế nhưng chỉ sau gần 6 tháng tại vị, đến cuối tháng 6 năm ngoái, vì nhiều lý do khác nhau, ông Cấn Văn Nghĩa đã nộp đơn xin từ chức và được lãnh đạo VFF đồng ý. Hơn một năm qua, chiếc ghế nóng mà ông Nghĩa để lại chưa có người ngồi.

Ngày 4.7.2020, VFF cho biết, VFF đã chính thức gửi văn bản tới các tổ chức thành viên đề nghị đề cử người có thể đảm đương được vị trí này với thời hạn chậm nhất trong ngày 15.7.2020.

Mỗi tổ chức thành viên được giới thiệu không quá một người và phải được sự đồng ý của lãnh đạo tổ chức thành viên đó cũng như của chính nhân vật được đề cử.

Có khả năng tập hợp, huy động nguồn lực tham gia tài trợ, hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong hoạt động bóng đá. Nhân vật này phải được các tổ chức thành viên tín nhiệm giới thiệu; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành kỷ luật.

Trên cơ sở danh sách đề cử, Tiểu ban nhân sự sẽ tổng hợp và báo cáo Ban chấp hành VFF. Sau khi được Ban chấp hành thống nhất, danh sách đề cử sẽ được báo cáo tại Đại hội thường niên VFF năm 2020 khóa 8 để Đại hội tiến hành bầu bổ sung vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ VFF, dự kiến tổ chức trong tháng 8.2020.

Trong 5 năm trở lại đây, hoạt động tài chính của VFF có nhiều dấu hiệu khởi sắc và không năm nào không đạt tăng trưởng ở mức tương đối tốt. Cụ thể năm 2015 đạt tăng trưởng 116%, năm 2016 đạt tăng 141%, năm 2017 đạt tăng 177%. Năm 2018 đạt tăng 199%, trong đó nguồn thu tiếp thị và vận động tài trợ vào khoảng 92,8 tỉ đồng. Khóa 7 (2014-2018), công tác tiếp thị và vận động tài trợ đạt 248 tỉ đồng.

Doanh thu của VFF năm 2019 đạt gần 238 tỉ đồng – vượt 73 tỉ đồng so với con số dự kiến là 165 tỉ đồng. Trong đó doanh thu từ dự án (gồm các khoản từ 3 Liên đoàn Bóng đá thế giới , châu Á và Đông Nam Á ) là gần 49 tỉ đồng và doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ vào khoảng gần 190 tỉ đồng. Chỉ riêng năm 2019, số tiền mà VFF thu được đã cao gần bằng cả khóa 7 (238 tỉ đồng so với 248 tỉ đồng), chỉ số doanh thu tăng 145% so với năm 2018.