Vì sao các trọng tài V-League đang bị phản ứng gay gắt?

Sau 2 vòng đấu tại V-League 2021, các trọng tài (TT) đã rút tổng cộng 66 thẻ vàng (trung bình 4,71 thẻ/trận), 3 thẻ đỏ (trung bình 0,21 thẻ/trận). Con số này đã vượt xa số thẻ phạt sau 2 vòng tại V-League 2020: 41 thẻ vàng, 0 thẻ đỏ. Trong số thẻ liệt kê ở trên, có nhiều thẻ dành cho các cầu thủ thể hiện thái độ chưa đúng mực với TT. Điển hình như thẻ vàng thứ 2 thành thẻ đỏ mà trung vệ CLB Sông Lam Nghệ An Thái Bá Sang phải nhận từ TT Ngô Duy Lân trong trận thua HAGL trên sân Pleiku ở vòng 2. Xin được nói rõ hơn, nhiều khán giả cho rằng Bá Sang không đáng bị thẻ vàng khi truy cản đường lên bóng của đối phương, tuy nhiên trên thực tế cầu thủ này bị thẻ vàng không phải do hành vi nói trên mà do lỗi phản ứng TT.