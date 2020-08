Vì World Cup 2026, HLV Troussier nhẫn nại với nhân tố mới của U.19 Việt Nam

HLV Philippe Troussier cho biết: “Trọng Hiếu có những phẩm chất của một cầu thủ giỏi. Hiếu có thể hình to cao và phản ứng của Hiếu rất nhanh. Đây là lần đầu cậu ấy lên tuyển U.19 nên cần thời gian thích nghi. Nhưng qua những gì cậu ấy đã thể hiện, tôi coi Hiếu có đủ tố chất và xứng đáng có chỗ trong đội tuyển U.19 quốc gia. Dẫu vậy, Hiếu vẫn cần hiểu hơn quy tắc chung trong việc lên xuống hỗ trợ tấn công, phòng ngự. Bên cạnh đó, do Hiếu còn khá mới, có độ trễ hơn so với các bạn khác đã làm việc với tôi nhưng vì Hiếu có tố chất tiềm năng như vậy nên tôi vẫn kiên nhẫn, nhẫn nại cho cậu ấy cơ hội”.