Chân dung các đội VBA 2021: Làn gió mới từ CLB Ho Chi Minh City Wings

Anh hai Đại bàng

Ho Chi Minh City Wings được thành lập năm 2016 với nòng cốt là những cầu thủ thuộc Đội tuyển bóng rổ TP.HCM như Lê Ngọc Tú, Nguyễn Huỳnh Hải, Ngô Tuấn Trung. Đội bóng chọn cho mình slogan “We are the City” như sự khẳng định sự đồng hành của mình cùng cộng đồng bóng rổ thành phố. Mới đây nhất slogan của đội được đổi thành “Ball til you fall” và “Stay tall, Play ball”, thể hiện sự quyết tâm và sẽ không bao giờ bỏ cuộc của Anh hai Đại bàng.

Linh vật của đội bóng là chú chim mang tên Anh hai Đại bàng, kết hợp cùng đội cổ vũ City Angels, mang lại không khí vui vẻ trên các khán đài VBA.