“Sau hơn 70 ngày tập trung tại Thành phố Nha Trang với mô hình “tập trung, cách ly, khép kín, không khán giả”, “một cung đường, hai địa điểm”, xét nghiệm tầm soát bệnh Covid-19 RT-PCR định kỳ, các trận đấu thực nghiệm đánh giá phương án phòng chống dịch Covid-19 cho kết quả tuyệt đối an toàn; sẵn sàng cung cấp các trận đấu, sản phẩm dịch vụ giải trí thể thao qua các kênh truyền thông chính thức như VTV, HTV, Báo Thanh Niên …góp phần chăm lo sức khỏe tinh thần cho người dân, đặc biệt là người dân các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Liên đoàn bóng rổ Việt Nam đã nhận được sự đồng hành, chia sẻ của các doanh nghiệp, các câu lạc bộ bóng rổ chuyên nghiệp không chỉ về mặt chi phí rất lớn cho suốt hơn 70 ngày qua mà còn nhận được sự chia sẻ khi thể thức thi đấu rút gọn, hỗ trợ công tác phòng chống dịch cho tỉnh Khánh Hòa trong suốt hơn 70 ngày qua. Tuy nhiên do quy định về thời hạn hợp đồng với huấn luyện viên, vận động viên của các câu lạc bộ, nhất là huấn luyện viên, vận động viên quốc tế, cũng như thời hạn trọng tài, giám sát quốc tế do các Liên đoàn bóng rổ quốc gia trong khu vực hỗ trợ cử sang làm nhiệm vụ; do đó sau khi thống nhất với các doanh nghiệp câu lạc bộ bóng rổ chuyên nghiệp, doanh nghiệp điều hành giải đấu và cấp có thẩm quyền tỉnh Khánh Hòa, Liên đoàn bóng rổ Viêt Nam chính thức hủy giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2021”, trích thông báo từ Liên đoàn bóng rổ Việt Nam.