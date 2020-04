Nhờ ai, Ashley Cole từ gã trai hư trở thành người bố đầy trách nhiệm?

Ashley Cole khởi nghiệp từ đội trẻ Arsenal lên đội 1, thi đấu từ năm 1999 đến 2006 và là thành viên trụ cột trong thành phần bất bại lịch sử ở mùa giải “Pháo thủ” vô địch Ngoại hạng Anh 2003 - 2004.

Tuy nhiên, từ đó Ashley Cole trở thành một kẻ phản diện đích thực của bóng đá Anh, khi âm thầm ký kết hợp đồng chuyển sang CLB đối địch cùng thành phố London, Chelsea thi đấu năm 2005.

Vụ việc bị vỡ lở gây tranh cãi dữ dội, khi đó ban tổ chức Ngoại hạng Anh cáo buộc Ashley Cole và người đại diện “đi đêm”, còn CLB Chelsea đã tiếp xúc và ký hợp đồng trái phép, nên đã huỷ vụ chuyển nhượng cùng xử phạt tổng cộng gần 1 triệu bảng những người liên quan.

HLV Mourinho thời điểm đó dẫn dắt Chelsea cũng bị phạt 200.000 bảng vì tội câu kết cầu thủ từ đội khác.

Sau sự việc này, Ashley Cole dù gia hạn thêm 1 năm hợp đồng với Arsenal, nhưng trở thành kẻ phản bội trong mắt CĐV “Pháo thủ”.

Bản thân Ashley Cole cũng không còn tâm ý thi đấu cho CLB anh gắn bó từ nhỏ, nên luôn tìm mọi cách công khích ban lãnh đạo Arsenal để được ra đi.

Ashley Cole từng tạo ra cuộc nổi loạn kinh điển của bóng đá Anh AFP

Sau mùa 2005 - 2006, Ashley Cole được toại nguyện ra đi trong một thương vụ chuyển nhượng cũng tranh cãi ầm ĩ.

Arsenal đòi phí chuyển nhượng tới 26 triệu bảng, trong khi Chelsea chỉ muốn 16 triệu bảng khiến các cuộc đàm phán bế tắc.

Phải đến ngày cuối kỳ chuyển nhượng thì thương vụ này mới hoàn tất vào giờ chót, khi Arsenal đột ngột đổi ý, đồng ý đổi Ashley Cole lấy trung vệ William Gallas cùng 5 triệu bảng.

Trong 8 mùa bóng tiếp theo chơi cho Chelsea, Ashley Cole giành thêm nhiều vinh quang như vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2009 - 2010, đoạt 4 FA Cup và vô địch Champions League cùng Europa League

Nhưng đây cũng là giai đoạn Ashley Cole từ kẻ phản diện của bóng đá Anh có thêm danh hiệu gã trai hư hỏng, khi sinh tật xấu lén quan hệ và vụng trộm với nhiều người đẹp lạ mặt trong các cuộc vui chơi.

Bước lên hàng ngôi sao khi cưới nữ ca sĩ xinh đẹp Cheryl AFP

Cùng thời điểm trước khi Ashley Cole chuyển sang Chelsea vài tuần, cầu thủ này tổ chức lễ cưới xa hoa với nữ ca sĩ xinh đẹp Cheryl và được ví như cặp “Becks - Vic” mới (vợ chồng cầu thủ David Beckham và Victoria).

Thế nhưng, các vụ vụng trộm của anh bị các tờ báo News of the World và The Sun phanh phui khiến cuộc hôn nhân đẹp thứ hai giữa làng giải trí và bóng đá Anh này kết thúc chóng vánh chỉ sau vài năm.

Từ đó, Ashley Cole cũng sa vào hàng loạt vụ việc tệ hại như lái xe quá tốc độ, chửi nhau với cảnh sát, say xỉn và quan hệ với một loạt người đẹp khác trong làng chơi có tiếng ở London.

Hình ảnh cầu thủ này trở thành một điển hình xấu, và bị báo chí cùng dư luận nước Anh lên án dữ dội.

Được ví như cặp “Becks - Vic” mới, nhưng việc vụng trộm đã huỷ hoại cuộc hôn nhân đình đám của của Ashley Cole Chụp màn hình Rex Features Mọi hình ảnh đẹp của Ashley Cole và Cheryl biến mất sau World Cup 2006 khi cầu thủ này bị tố cáo vụng trộm với nhiều người đẹp Chụp màn hình

Năm 2011, Ashley Cole còn dính vào vụ việc hình sự suýt nữa đi tù khi nghịch ngợm với cây súng săn đã nạp đạn và bắn một sinh viên đang thực tập ở CLB Chelsea tại sân tập Cobham.

Cuộc đời và hình ảnh tệ hại của Ashley Cole chỉ được thay đổi khi vào mùa hè năm 2014, anh chuyển sang AS Roma thi đấu với tâm lý hoàn tất những ngày cuối sự nghiệp của mình.

Cuộc gặp định mệnh với cô người mẫu Sharon Canu (phải) đã làm thay đổi cuộc đời Ashley Cole Chụp màn hình

Thế rồi một ngày định mệnh ở thành Rome nước Ý , Ashley Cole gặp nữ người mẫu Sharon Canu, người đã làm thay đổi hẳn đời anh sau này.

Sharon Canu không nổi tiếng như cô vợ cũ Cheryl, cũng không tiếng tăm trong làng người mẫu Ý lẫn thế giới , nhưng cô lại biết cách kiềm hãm được con người xấu của Ashley Cole, dần giúp anh trưởng thành về mọi mặt, tránh thói ăn chơi và chuyên tâm thi đấu.

Cặp đôi có 2 đứa con gồm con trai sinh năm 2016 và cô con gái sinh năm 2018. Từ khi làm cha, Ashley Cole trở thành một người đàn ông gương mẫu. Ashley Cole từng nói: “Với tôi, từ khi có người bạn gái gắn bó và có con, thì gia đình là trên hết”.

Ashley Cole trở thành một con người khác từ khi có con, và trở thành một người cha gương mẫu Chụp màn hình trang cá nhân

Sau khi chia tay AS Roma, Ashley Cole đến Mỹ thi đấu cho LA Galaxy thêm 3 mùa, rồi trở về Anh thi đấu cho Derby County đầu năm 2019 cùng anh bạn Frank Lampard trước khi giải nghệ vào mùa hè năm rồi.

Ashley Cole hướng về phía trước với sự nghiệp HLV AFP

Hiện Ashley Cole đang theo đuổi sự nghiệp HLV và dẫn dắt đội trẻ U.15 của Chelsea. Theo cựu cầu thủ này: “Đồng trang lứa với tôi như Frank (Lampard) hay JT (John Terry), Stevie G (Steven Gerrard) nay đều là các HLV có tiếng. Tôi muốn tiếp bước theo họ, hy vọng 3 hay 4 năm nữa tôi sẽ là HLV hàng đầu”.