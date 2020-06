Hơn 100 VĐV tham dự giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng 2020

Tham dự giải có hơn 100 VĐV của 23 đơn vị báo chí gồm Hội nhà báo TP.HCM, Đài truyền hình Việt Nam ( VTV ), Đài truyền hình TP.HCM (HTV), Truyền hình cáp SCTV, Truyền hình Quốc hội, Đài tiếng nói VN (VOV), Đài tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH), báo Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân, báo Nông Nghiệp, báo Đầu tư, báo Sài Gòn Giải Phóng, báo Tuổi Trẻ, báo Người Lao Động , báo Thanh Niên, báo Pháp Luật TP.HCM, báo Công an TP.HCM, báo Thể thao TP.HCM, báo Bạc Liêu, báo Gia Lai, tạp chí Thanh Niên, báo Khăn quàng đỏ, báo Kiến thức.net cùng các đối tác như Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM, Công an TP.HCM, Liên đoàn quần vợt Việt Nam, Liên đoàn quần vợt TP.HCM, A 03 Bộ Công an cùng nhiều doanh nghiệp khác.