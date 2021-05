Số phận SEA Games 31 sẽ định đoạt vào tháng 6

Ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, nêu rõ do dịch bệnh tái bùng phát, các hoạt động thể thao thành tích cao trong 5 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị lực lượng cho các cuộc thi đấu tại vòng loại Olympic. Vì ảnh hưởng của đại dịch nên mục tiêu của thể thao VN tại Olympic tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 7 tới chỉ là giành hơn 10 suất, ít hơn so với mục tiêu đặt ra khi chưa xuất hiện dịch bệnh. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị cho việc đăng cai SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở trong và ngoài nước đã đặt ra những thách thức lớn. Hiện nay Tiểu ban khai mạc - bế mạc chưa thành lập, việc triển khai các công việc thường xuyên, gặp phải rất nhiều khó khăn.