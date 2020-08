Vụ nhà vô địch SEA Games bị hành hạ ở Trung Quốc: Nhiều VĐV sợ tố cáo

Những khoảnh khắc bị lạm dụng khác bao gồm bị kéo khỏi xe và bị đánh đập, cũng như bị gọi là "béo" và "vô giá trị", theo Yu, người đã giải nghệ. Nữ VĐV này thi đấu quốc tế cho Singapore dù sinh ra ở Trung Quốc và được đào tạo tại một sân băng ở Bắc Kinh.

Yu giải thích rằng, kể từ khi cô công khai nói về sự lạm dụng ở Trung Quốc, những VĐV trượt băng khác trên toàn cầu đã kể cho cô nghe những câu chuyện tương tự. “Kể từ khi đăng câu chuyện của mình, tôi đã nhận được tin nhắn từ những VĐV trượt băng, trong không những từ châu Á. “Họ nói với tôi rằng đã thấy những điều tương tự xảy ra", Yu nói với BBC Sport.

"Mọi người đã nói rằng họ thực sự muốn lên tiếng về điều này, nhưng không thể cho đến khi họ ngừng thi đấu. Điều này cho thấy có hệ lụy và vẫn còn tâm lý kỳ thị. Một phần lớn của sự lạm dụng là im lặng và cách duy nhất chúng ta có cơ hội chống lại tất cả những điều như vậy là can đảm và lớn tiếng trong một nỗ lực để thay đổi", Yu nhấn mạnh.

Ủy ban Olympic Trung Quốc đã từ chối yêu cầu trả lời của BBC Sport khi được hỏi về vấn đề trên. "Có một bé gái tám tuổi, cháu bị đánh liên tục, bị đá nhiều. Bạn có thể thấy rằng cô bé rất đau khổ và rất sợ hãi - nó thật tàn bạo khi xem”, nữ VĐV trượt băng của Singapore nói.

Theo tờ Inside The Games, một nhóm gồm 21 HLV gần đây đã bị nghi ngờ có hành vi sai trái trong môn trượt băng nghệ thuật của Pháp, từ lạm dụng thể chất và lời nói đến tấn công tình dục. Yu đã liên hệ với Liên đoàn Trượt băng Singapore (SISA), và tuyên bố rằng họ đang xử lý vấn đề theo "cách tương đối tích cực".

Trong một tuyên bố, SISA cho biết: "Chúng tôi đã liên hệ với Shuran và đang hợp tác chặt chẽ với Lực lượng bảo vệ thể thao an toàn nhằm hỗ trợ cô ấy và xây dựng trên cơ sở này để nâng cao nhận thức của cộng đồng về các sáng kiến thể thao an toàn". Thể dục dụng cụ ở Anh, Mỹ, Hà Lan và New Zealand đều đã bị chỉ trích, nhưng các cáo buộc cũng đến từ nhiều môn thể thao khác.