Xạ thủ xinh đẹp Đặng Hồng Hà làm việc thiện giữa mùa Covid-19

Nữ xạ thủ xinh đẹp chia sẻ: “Chương trình do công an phường và chi đoàn phường Hoàng Văn Thụ phát động. Nhóm quyên góp gồm 12 người do thiếu tá Phan Trần Trung, Trưởng công an phường Hoàng Văn Thụ, làm trưởng nhóm cùng với các thành viên gồm trung úy Nguyễn Tuấn Đạt, cảnh sát khu vực, 5 chiến sĩ công an cùng 6 đoàn viên, cơ sở y tế trên địa bàn và tôi. Khi dịch bệnh Covid-19 có những diễn tiến phức tạp, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của người dân.