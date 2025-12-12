Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cùng con đi tiếp cuộc đời:

Thêm 2 trẻ được bảo trợ từ chương trình

Thanh Đông - Kim Phượng
12/12/2025 08:03 GMT+7

Sáng 11.12, tại tòa soạn Báo Thanh Niên, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời tổ chức ký thỏa thuận bảo trợ 2 trẻ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, giúp các em có thêm điều kiện học tập cho đến khi tốt nghiệp THPT.

Hai trẻ được ký bảo trợ lần này là Võ Thị Yến Nhi, lớp 11 Trung tâm GDTX Q.Tân Phú TP.HCM và Trương Nguyễn Quỳnh Như, lớp 11 Trường THPT Tạ Quang Bửu, TP.HCM. Mỗi em sẽ được bảo trợ với số tiền 25 triệu đồng, trong vòng 1 năm. Tổng số tiền 50 triệu đồng cho lần bảo trợ này do gia đình cụ ông Nguyễn Ngọc Tờ (P.Long Phước, TP.HCM) trao tặng.

Thêm 2 trẻ được bảo trợ từ chương trình - Ảnh 1.

Nhà báo Hải Thành (thứ 2 từ phải qua), anh Nguyễn Sơn Trà (thứ 3 từ trái qua) và các trẻ được bảo trợ cùng gia đình

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Anh Nguyễn Sơn Trà, cháu nội cụ Nguyễn Ngọc Tờ, chia sẻ: "Hôm nay, gia đình rất vui khi thực hiện được tâm nguyện của ông nội là trao món quà của ông đến hai học sinh, tiếp thêm cho hai em và gia đình niềm tin, sự phấn đấu để học tập. Chúc hai em sẽ đạt được kết quả cao trong học tập. Chúc gia đình các em thật nhiều sức khỏe!".

Chở con gái là Võ Thị Yến Nhi đến ký nhận bảo trợ, ông Võ Văn Huệ (50 tuổi) rất xúc động và vui mừng vì có khoản tiền để lo cho con gái học hành. Ông chia sẻ từ ngày vợ mất do Covid-19, một mình ông với công việc phụ hồ ngày làm ngày nghỉ do công trình gián đoạn nên thu nhập không đủ để lo cho con gái.

Thêm 2 trẻ được bảo trợ từ chương trình - Ảnh 2.

Nhà báo Hải Thành (bìa trái) và anh Nguyễn Sơn Trà ký bảo trợ cho trẻT.N.Q.N., lớp 11 Trường THPT Tạ Quang Bửu, TP.HCM.

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bà Nguyễn Thị Hòa Hân (42 tuổi) khi biết con gái là Trương Nguyễn Quỳnh Như được nhận bảo trợ đã xin nghỉ làm, chạy xe máy từ Cần Giuộc (tỉnh Long An cũ, nay là Tây Ninh) về nhà trọ của em trai để chở con lên tòa soạn. Bà cho biết: "Trước đây, ông xã chạy xe ôm công nghệ, còn tôi thì làm tạp vụ. Cả hai vợ chồng tằn tiện cũng đủ tiền thuê nhà trọ và nuôi 2 con. Từ khi chồng mất, dù cố gắng thế nào vẫn không thể nuôi 2 con đang tuổi ăn học với đồng lương ít ỏi. Tôi đành phải gửi bé Như sang ở với cậu ruột (TP.HCM) để tiếp tục đi học, còn tôi với bé nhỏ (6 tuổi) dọn về ở nhờ nhà mẹ ruột tại Cần Giuộc và đi làm tạp vụ gần đó. Hôm nay, bé Như được nhận bảo trợ như thế này, tôi vô cùng biết ơn và sẽ cố gắng lo cho con học tới nơi tới chốn để không phụ lòng sự giúp đỡ và cưu mang của nhà bảo trợ".

Thêm 2 trẻ được bảo trợ từ chương trình - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Sơn Trà trao tiền bảo trợ 2 tháng đầu tiên cho hai trẻ.

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sau phần ký kết thỏa thuận giữa Báo Thanh Niên - gia đình hai trẻ và anh Nguyễn Sơn Trà, nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, đã trao quà của báo đến hai trẻ; anh Trà trao tiền bảo trợ 2 tháng đầu tiên cho các em, các tháng còn lại tòa soạn sẽ chuyển vào tài khoản của ba và mẹ hai em.

