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Thời sự

Thêm 4 chất cấm dùng trong mỹ phẩm

Duy Tính
Duy Tính
06/06/2026 15:27 GMT+7

Tính đến nay đã có khoảng 1.760 chất bị cấm sử dụng trong mỹ phẩm nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Ngày 6.6, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có thông báo về việc ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm có chứa chất Bifonazole, Clotrimazole, Thiabendazole, Tioconazole. Bốn chất này thuộc danh mục các chất không được phép sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩm (Annex II) của ASEAN.

Trước đó, ngày 27.5, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) có công văn chỉ đạo về việc thực hiện kết luận của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN (ACC) kỳ họp thứ 43. Theo đó, kết luận tại kỳ họp ACC lần thứ 43 và Hội đồng khoa học mỹ phẩm ASEAN (ACSB) lần thứ 43 về việc bổ sung, cập nhật các chất Bifonazole, Clotrimazole, Thiabendazole, Tioconazole vào phụ lục II - danh mục các chất không được phép sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩm (Annex II), thời hạn áp dụng kể từ ngày 29.4.2026.

Đây là các hoạt chất kháng nấm dùng trong thuốc điều trị. Theo quy định về quản lý mỹ phẩm của ASEAN và Việt Nam, các hoạt chất này không được phép sử dụng trong mỹ phẩm do có tác dụng điều trị bệnh và phải được quản lý như thuốc.

Thêm 4 chất cấm dùng trong mỹ phẩm - Ảnh 1.

Thời gian gần đây, Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM liên tục thông báo thu hồi mỹ phẩm vi phạm chất lượng, mỹ phẩm chứa chất cấm

ẢNH: D.T

Vì vậy, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm chủ động rà soát thành phần công thức sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, công bố, bảo đảm đáp ứng các quy định.

Theo quy định của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN, hiện có khoảng 1.760 chất bị cấm sử dụng trong mỹ phẩm nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. Một số chất cấm thường được cơ quan quản lý phát hiện trong mỹ phẩm gồm: thủy ngân (Mercury) và các hợp chất của thủy ngân; hydroquinone (chất làm trắng da); tretinoin (dẫn xuất vitamin A dùng điều trị da liễu); các corticosteroid như dexamethasone, betamethasone; một số kháng sinh, hormone và dược chất chỉ được dùng làm thuốc.

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