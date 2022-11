Thêm ca sĩ Việt rời công ty giải trí Hàn Quốc

May mắn vì được lựa chọn

* Xin chào Dương Domic, vì sao anh gia nhập công ty Hàn Quốc IF Entertainment?

- Dương Domic: Ban đầu, tôi không biết gì nhiều về tin tức các công ty Hàn Quốc sang Việt Nam tìm thực tập sinh, bấy giờ, tôi chỉ hoạt động kiểu underground. Sau đó, nghe bạn giới thiệu, nên tôi bắt đầu tìm hiểu, nhưng cũng chưa đủ tự tin vì bản thân chỉ biết hát chứ không biết nhảy. Cuối cùng, tôi cũng quyết định casting nhằm thử sức cũng như muốn trau dồi kinh nghiệm. Tôi còn nhớ khi đi thi vào công ty, tôi cầm đàn và hát, cũng thẳng thắn chia sẻ mình không biết nhảy. Tuy nhiên, phía ban giám khảo bảo tôi cứ bật nhạc lên và tự cảm nhận đi. Rồi tôi được nhận, trải qua quá trình đào tạo 2 năm và ra mắt tính đến nay đã được 1 năm.

* Là thực tập sinh trong một công ty Hàn Quốc, anh được đào tạo như thế nào?

- Tôi luyện tập với nhiều thực tập sinh khác nữa. Lúc đó, tôi cảm thấy may mắn vì được học hỏi nhiều thứ từ mọi người, vì thực tập sinh nào cũng có điểm mạnh riêng. Tôi luôn nỗ lực và tập luyện mỗi ngày để hoàn thiện bản thân hơn. Tại công ty, tôi được đào tạo bài bản từ giọng hát, vũ đạo, biểu cảm gương mặt, diễn xuất, guitar… cho đến ứng xử. Tôi tiếp thu được những bài học quý giá, có thể phát triển bản thân và mở mang trí óc hơn. Thậm chí, tôi từ người không biết nhảy nay đã có thể biểu diễn vũ đạo chuyên nghiệp. Tôi cảm thấy may mắn vì là người được lựa chọn trở thành ca sĩ solo Việt Nam đầu tiên ra mắt dưới trướng công ty Hàn Quốc IF Entertainment.

* Công ty có những quy định và chế độ gì dành cho thực tập sinh?

- Tôi khá choáng và “khớp” vì các quy định, sự khắt khe mà công ty đưa ra. Tuy nhiên, tôi cũng dần dần quen và tự vào “guồng”. Tôi hiểu tất cả quy tắc để giúp thực tập sinh có kỷ luật và tập luyện hiệu quả hơn. Công ty cũng lo cho các thực tập sinh khá đầy đủ. Họ sắp xếp nhà ở, xe đưa đón đi lại và ăn uống. Cơ sở vật chất ở công ty cũng đầy đủ. Đáp lại, tôi cũng là người luôn chủ động trong công việc, bày tỏ mong muốn về con đường nghệ thuật của mình. Công ty luôn lắng nghe ý kiến của mọi người. Tôi và công ty đều có mục tiêu phát triển chung, nhưng đáng tiếc lại chưa thể hoàn thành…

Từng hoài nghi mình không đủ năng lực

* Ca khúc debut của anh mang tên Candy để lại ấn tượng khi mới phát hành, nhưng vì sao anh lại “đóng băng” trong vòng 1 năm sau đó?

- Việc tôi bị “đóng băng” là do nhiều yếu tố. Sau Candy, tôi và công ty dành nhiều thời gian nghiên cứu âm nhạc, sáng tác và sản xuất. Công ty cũng mời thêm nhạc sĩ hỗ trợ tôi nhằm có sản phẩm chất lượng nhất. Tuy nhiên, các sản phẩm âm nhạc này mãi chưa đến với khán giả. Thời điểm đó, tôi bơ vơ không hiểu vì sao nhạc lại không thể phát hành. Tôi cũng hoài nghi mình không đủ năng lực, không còn yếu tố nào để khai thác nữa và dần đánh mất phương hướng. Lúc đó, tôi rất stress lẫn hoang mang và chủ yếu nghi ngờ bản thân.

* Khi không thể phát hành nhạc, anh làm gì?

- Tôi có tham gia vài show và xem như đây là dịp tốt để bổ trợ kiến thức, giúp bản thân học nhiều hơn. Ngoài ra, tôi chủ yếu luyện tập cũng như trau dồi bản thân, hát, nhảy và trình diễn, với mong muốn bản thân trở thành một nghệ sĩ toàn năng.





* Anh có hối hận khi vào công ty IF Entertainment không?

- Hoàn toàn không. Vì nhờ công ty nên mới có Dương Domic ngày hôm nay, một Dương Domic biết hát, nhảy, biểu diễn, sáng tác và quen biết được nhiều người tuyệt vời. Tôi không có gì phải hối hận cả.

Hụt hẫng khi công ty đột ngột đóng cửa

* Khi nghe tin công ty Hàn Quốc IF Entertainment đóng cửa tại Việt Nam vào tháng 10.2022, anh cảm thấy như thế nào?

- Trước đó, tôi cảm giác công ty gặp một chút rắc rối vì tiền nong, ăn uống và đi lại không còn như xưa… Song, tôi không nghĩ tới mức như thế này và nhanh đến thế. Một ngày nọ, khi lên công ty, tôi nhận được thông báo công ty đóng cửa. Đó là thời điểm tôi đang chuẩn bị cho màn trở lại của mình. Tôi khá bất ngờ và bị động. Đã bên công ty 3 năm và thân thiết với các nhân viên, nên tôi cũng rất hụt hẫng. Tôi không nghĩ mọi thứ lại xảy ra nhanh vậy. Sau đó, tôi trấn tĩnh lại và chuẩn bị cho bước tiếp theo của mình.

* Sau khi công ty đóng cửa, dự định của anh là gì?

- Đến giờ, tôi vẫn nhớ những ngày tháng tập luyện ngày đêm trong phòng tập, cùng các anh em tập luyện và về sau chỉ có một mình tập trong công ty. Tôi lấy đó làm động lực để chuẩn bị cho các dự định sắp tới về âm nhạc của mình. Trong cuối tháng 11 này, tôi phát hành các ca khúc mới, đây là dự án âm nhạc đầu tiên của tôi sau khi không còn đồng hành cùng IF Entertainment. Tôi chỉ muốn nỗ lực mang âm nhạc đến cho fan thưởng thức, muốn đi diễn, gặp lại khán giả và cố gắng thực hiện mỗi bài hát sau lại chất lượng hơn ca khúc trước.

* Với tư cách là cựu thực tập sinh công ty Kpop, anh có lời nào nhắn nhủ các bạn trẻ luôn muốn vào các công ty đó không?

- Mỗi một môi trường có cái tốt riêng, quan trọng là mình biết nhìn ra điểm đó và tự trau dồi sao cho phù hợp bản thân. Tôi nghĩ điều quan trọng nữa là đam mê, đam mê có đủ lớn hay không, nếu lớn thì dù có ở đâu bạn cũng có thể cháy hết mình. Nếu bạn có đam mê lớn thì không có việc gì khó cả. Tôi quan niệm rằng chúng ta hãy cứ cố gắng mỗi ngày, để nhiều năm sau nhìn lại chúng ta chỉ hối hận vì không làm chứ không phải hối hận vì đã làm.

* Xin cảm ơn Dương Domic về những chia sẻ!