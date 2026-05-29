Thêm chỗ dựa cho chắc

PHẠM LỮ
29/05/2026 13:54 GMT+7

Thỏa thuận về phòng thủ giữa Pháp và Na Uy không chỉ đơn thuần là chuyện quốc phòng giữa hai nước này mà còn là bước ngoặt về chính trị an ninh đối với châu Âu.

Lý do ở chỗ trong thỏa thuận ấy có việc Na Uy chấp nhận dựa cậy vào ô bảo hộ hạt nhân của Pháp. Na Uy là quốc gia châu Âu đầu tiên chính thức chấp nhận đề nghị mời chào của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc Pháp xòe ô hạt nhân cho các quốc gia châu Âu. Ông Macron hài lòng về diễn biến mới này bao nhiêu thì Mỹ chắc chắn không hài lòng bấy nhiêu. Na Uy khiến nhiều thành viên khác của NATO và EU thêm khó xử. Cuộc tranh luận ở châu Âu về tự chủ an ninh sẽ trở nên sôi động hơn trước rất nhiều.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere bắt tay sau cuộc họp báo chung tại Điện Élysée ở Paris, Pháp, ngày 27.5.2026.

Na Uy quyết định như vậy chủ yếu vì 3 lý do. Thứ nhất là lo ngại về mối đe dọa và thách thức an ninh. Cho dù cuộc chiến ở Ukraine tới đây chấm dứt với kết cục nào thì EU và NATO sẽ vẫn coi Nga là thách thức an ninh trực tiếp và lâu dài, bất chấp sự bác bỏ từ Moscow. Vì thế, Na Uy tìm kiếm sự bảo đảm an ninh bổ sung cho cam kết của Mỹ trong khuôn khổ NATO.

Lý do thứ hai là Mỹ hiện không còn là chỗ dựa như trước nữa đối với EU và NATO trên phương diện cam kết đảm bảo an ninh cho các thành viên. Các nước thành viên NATO và EU ở châu Âu đã ứng phó bằng việc khởi xướng tiến trình dẫn đến năng lực tự chủ về đảm bảo an ninh. Tuy nhiên chưa biết đến khi nào họ mới đạt được mục tiêu.

Lý do thứ ba là Tổng thống Macron tích cực mời chào các quốc gia châu Âu dựa cậy vào ô hạt nhân của Pháp. Một vài thành viên NATO ở châu Âu đã ngỏ ý tham gia ý tưởng này của ông Macron, nhưng chưa nước nào chính thức thể thức hóa sự tham gia như Na Uy. Oslo có thêm chỗ dựa mới về an ninh nhưng châu lục sẽ thêm phân rẽ giữa hai chỗ dựa cậy về an ninh.

Thỏa thuận mới thay đổi bản chất quan hệ Ấn Độ - Israel

Thỏa thuận được Ấn Độ và Israel ký kết ngày 4.11 vừa qua về tăng cường hợp tác quốc phòng tuy về danh nghĩa chỉ là một "bị vong lục" thuần túy nhưng thực tế đã làm thay đổi bản chất, cấp độ và chất lượng toàn bộ mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực quốc phòng, quân sự và an ninh.

