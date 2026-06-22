Thêm cơ hội sở hữu nhà cho người lao động TP.HCM

Tọa lạc tại phường Long Trường (TP.HCM), dự án nhà ở xã hội Dragon E-Home được triển khai trên quỹ đất gần 19.000 m2. Công trình mang đến 6 tòa tháp cao 8 tầng, cung cấp 764 căn hộ đa dạng diện tích từ 25 - 69m2 cùng 34 căn thương mại dịch vụ cho thuê.

Dự án có hệ tiện ích đa dạng như công viên ven sông, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em và khu thương mại dịch vụ. Dự án đồng thời thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh của khu đô thị Dragon Village gồm công viên cây xanh, vườn nhiệt đới, hồ cảnh quan, sân thể thao ngoài trời và kết nối thuận tiện đến trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại cùng các dịch vụ thiết yếu trong bán kính khoảng 3 km.

Ông Nguyễn Vũ Anh Tú, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Phú Long cho biết, Dragon E-Home là sự hưởng ứng thiết thực đối với chủ trương phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ và TP.HCM, góp phần hiện thực hóa các chính sách an sinh bằng những sản phẩm nhà ở chất lượng, đáp ứng nhu cầu ở thực.

TP.HCM có thêm gần 1.000 căn nhà ở xã hội ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ông khẳng định, Dragon E-Home được phát triển với định hướng mang đến môi trường sống chất lượng và trải nghiệm tiệm cận nhà ở thương mại cho người dân. Chủ đầu tư sẽ tập trung nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng xây dựng, an toàn thi công và hiện thực hóa cam kết mang đến môi trường sống chất lượng cho người dân.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh nhà ở xã hội không chỉ mang ý nghĩa an sinh mà còn góp phần ổn định nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển bền vững của thành phố. Đồng thời ghi nhận Phú Long là một trong những doanh nghiệp nổi bật tham gia phát triển nhà ở xã hội theo hướng chú trọng quy hoạch, chất lượng xây dựng và môi trường sống cho cư dân.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá lễ khởi công Dragon E-Home là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm của TP.HCM trong công tác phát triển nhà ở xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu an sinh và phát triển nhà ở của thành phố trong thời gian tới.

Thứ trưởng cũng ghi nhận Phú Long là doanh nghiệp có năng lực, uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển đô thị, đồng thời đánh giá cao quy mô, thiết kế, không gian sống và định hướng phát triển xanh của dự án Dragon E-Home, kỳ vọng dự án sẽ mang đến thêm nhiều cơ hội an cư chất lượng cho người dân.