TP.HCM sẽ xây dựng 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê từ 2026- 2030

Ông Khải Quốc Bình, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, hiện thành phố quản lý hơn 13.600 căn hộ, phòng cho thuê và khoảng 41.000 chỗ ở sinh viên. Tỷ lệ khai thác gần như tuyệt đối. Điều này cho thấy nhu cầu thực tế rất lớn, rất cấp thiết.

Dù vậy, khó khăn lớn nhất hiện nay là bài toán tài chính khi đầu tư nhà ở cho thuê có thời gian thu hồi vốn rất dài, thường từ 20 - 30 năm, trong khi doanh nghiệp phải tiếp cận nguồn vốn thương mại với lãi suất cao. Điều này khiến hiệu quả đầu tư thấp, chưa tạo được động lực đủ mạnh để thu hút doanh nghiệp tham gia.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh cho rằng, TP xác định giai đoạn 2026 - 2030 quyết tâm tạo lập khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê và dự kiến chuyển đổi công năng một phần quỹ nhà tái định cư và tài sản công dôi dư sang mục đích nhà ở cho thuê để tối ưu hóa nguồn lực.

Hội nghị hôm nay nhằm tìm ra các giải pháp đột phá về đất đai, nguồn vốn và mô hình quản lý để sớm hình thành một hệ sinh thái nhà ở cho thuê hiện đại, bền vững, xứng tầm với một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đến năm 2030, TP.HCM sẽ xây dựng 50.000 căn nhà cho thuê ẢNH: ĐÌNH SƠN

Theo ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, thực tế đang có nghịch lý nhu cầu nhà ở là hiển nhiên, tất yếu nhưng hiện nay có đến 70% là nhà cao cấp, 30% là nhà trung bình, còn lại một ít là nhà ở xã hội. Điều này dẫn đến nghịch lý, người có nhu cầu thì không mua được nhà, người có nhà lại không có nhu cầu nên thị trường méo mó, đầu cơ là chính, nhiều dự án người về ở rất ít. Nghịch lý này cần phải được điều chỉnh lại.

Vì thế, theo Chủ tịch UBND TP, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ rất trúng, rất đúng, rất nhân văn, hợp lòng dân, cần phải được triển khai, hưởng ứng và có trách nhiệm giải quyết lệch lạc của thị trường, cho nhu cầu tối thiểu, bản năng của con người về nhà ở, nhất là nhà ở xã hội và nhà cho thuê.

Ông Nguyễn Văn Được cam kết thành phố sẽ dành những cơ chế tốt nhất để phát triển nhà ở cho thuê ẢNH: ĐÌNH SƠN

Hiện nay, các doanh nghiệp cũng tham gia rất nhiều, trong đó các doanh nghiệp đăng ký tham gia xây dựng gần 100.000 căn. Dù vậy, nhu cầu này chỉ đáp ứng được gần 300.000, bao gồm gần 200.000 căn nhà ở xã hội, vẫn còn thiếu 600.000 căn. Nhưng đây vẫn là tín hiệu rất mừng, khởi đầu thuận lợi vì sẽ còn nhiều doanh nghiệp đăng ký. TP.HCM sẽ hoàn thành sớm hơn chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ông Nguyễn Văn Được chỉ đạo, đối với quỹ đất dành cho nhà ở xã hội và nhà cho thuê mà doanh nghiệp tự tạo và quỹ đất của nhà nước cần phải tạo "luồng xanh" thủ tục. Thành phố sẽ tạo điều kiện điều chỉnh về quy hoạch chuyển từ đất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh, đất nhà xưởng di dời để chuyển mục đích sang làm nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Thành phố cũng sẽ bố trí quỹ đất trong tổng thể quy hoạch của TP.HCM để làm nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Được, làm nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê biên lợi nhuận chỉ 10%. Do đó, ông kiến nghị có chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất trong một chu kỳ nào đó cho nhà ở cho thuê, miễn giảm lãi suất để kéo nguồn lực tư nhân vì vốn ngân sách đầu tư công còn chưa đủ. Đồng thời sớm ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn nhà ở cho thuê để người dân tham gia...