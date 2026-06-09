Chuyên gia hiến kế làm nhà cho thuê

Áp dụng cơ chế gần giống nhà ở xã hội
Theo đó, HoREA đề nghị bổ sung hệ thống cơ chế, chính sách phát triển nhà cho thuê giá phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập trung bình, người thu nhập thấp đô thị vào đề án luật Nhà ở (sửa đổi) và các luật có liên quan.
Cụ thể đề nghị miễn tiền sử dụng đất, miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất mà doanh nghiệp tự thỏa thuận nhận chuyển quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở cho thuê giá phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập trung bình, người thu nhập thấp đô thị trong cả vòng đời của dự án.
Khấu trừ thỏa đáng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (chi phí nhận chuyển quyền sử dụng đất) để tạo lập quỹ đất thực hiện dự án.
Dự án nhà ở cho thuê và dự án nhà ở xã hội cho thuê đều được hưởng chính sách ưu đãi về thuế, chỉ nên quy định nộp 30% thuế suất thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp và đề nghị pháp luật về thuế cũng quy định chính sách ưu đãi tương tự.
Được hưởng chính sách ưu đãi tín dụng dài hạn với lãi suất phù hợp tại Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc tại các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước chỉ định và đề nghị nhà nước có cơ chế tái cấp vốn hoặc cấp bù lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng thực hiện chính sách ưu đãi này.
Bởi dự án nhà ở cho thuê thường có thời gian thu hồi vốn rất dài, không dưới 20 năm nên chủ đầu tư dự án rất cần được vay vốn ưu đãi tín dụng dài hạn với lãi suất phù hợp để giảm giá thành và để giảm giá cho thuê nhà.
Luật Nhà ở và các văn bản dưới luật cần quy định "luồng xanh" về quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở cho thuê tương tự như "luồng xanh" đối với dự án nhà ở xã hội...
Những kiến nghị trên nhằm giúp giảm giá thành và để giảm giá cho thuê nhà.
Tuy nhiên, HoREA cũng đề nghị dự án nhà ở cho thuê giá phải thực hiện trong thời hạn tối thiểu 20 năm thì mới được hưởng các chính sách ưu đãi dành cho dự án.
Chỉ đạo chiến lược của Tổng Bí thư
Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân nhiệt liệt hoan nghênh kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với một số cơ quan về tình hình triển khai Chỉ thị 34 của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới.
Kết luận này đã định hướng chiến lược, toàn diện và bao trùm về phát triển nhà ở xã hội và phát triển nhà ở trong thời gian tới. Đặc biệt là chỉ đạo chuyển hướng chiến lược để đẩy mạnh hoạt động phát triển nhà ở cho thuê giá phù hợp, bao gồm hai loại nhà ở cho thuê là nhà ở xã hội cho thuê và nhà ở thương mại cho thuê giá phù hợp.
Bởi theo ông Lê Hoàng Châu, kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đánh giá thỏa đáng các thành quả, đồng thời cũng đã chỉ rõ các tồn tại, hạn chế của sự nghiệp phát triển nhà ở trong nhiều năm qua, đó là công tác phát triển nhà ở xã hội nói riêng và nhà ở nói chung vẫn còn một số hạn chế, bất cập.
Phân khúc nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp chưa được quan tâm đúng mức. Nguồn cung nhà ở xã hội còn thiếu, phân bổ chưa hợp lý. Nhiều dự án thiếu kết nối với các hạ tầng xã hội thiết yếu, quy hoạch quỹ đất cho nhà ở xã hội thiếu đồng bộ, thiếu gắn kết với khu vực tập trung nhiều người lao động. Các doanh nghiệp thiếu động lực tham gia vào phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở có giá phù hợp. Trong khi cơ cấu sản phẩm nhà ở còn thiên về sở hữu, nhu cầu thuê nhà ở với giá hợp lý của người lao động là rất lớn.
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo, định hướng phát triển nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở (nói chung) trong thời gian tới với tầm nhìn chiến lược, toàn diện và bao trùm, là định hướng chính trị để Quốc hội và Chính phủ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Trước hết là luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản và các luật có liên quan vào cuối năm 2026 để thúc đẩy sự nghiệp phát triển nhà ở trong cả nước bảo đảm cho mọi công dân đều có cơ hội thực hiện được quyền có nơi ở hợp pháp đã được Hiến định.
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