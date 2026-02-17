Tết làm việc không nghỉ của người đứng đầu HoREA

Tết nhưng 3 - 4 giờ sáng vẫn dậy làm việc

Sáng mùng 1 tết, như thường lệ, từ khá sớm ông Lê Hoàng Châu đã gửi những lời chúc và thông tin công việc đến các hội viên cùng những người làm báo.

Khi được hỏi năm nay đón tết ra sao, có còn dậy từ sáng sớm tinh mơ để làm việc như thường ngày không, ông cười: Năm nay "ăn tết bình thường, ăn tết cẩn thận, kiểm soát, điều độ" vì tuổi đã cao, sức cũng yếu hơn trước, dù bác sĩ không yêu cầu phải kiêng cữ đặc biệt.

Ông cho biết, tết năm nay cũng như mọi năm, ông không đi chúc tết lãnh đạo hay cộng đồng doanh nghiệp mà dành thời gian cho gia đình và cho một chuyên đề đã ấp ủ nhiều năm: Cơ chế phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp với thu nhập của đại đa số người dân.

Ngày tết nhưng ông Lê Hoàng Châu vẫn giữ thói quen dậy sớm làm việc ẢNH: ĐỘC LẬP

Dù là những ngày đầu năm mới, ông Lê Hoàng Châu vẫn giữ thói quen dậy từ 3 - 4 giờ sáng để làm việc. Từ nay đến mùng 3 tết, ông đặt mục tiêu hoàn tất văn bản kiến nghị, đề xuất đưa cơ chế phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp vào luật Nhà ở sửa đổi.

Theo ông, nội dung này cần được trình tại kỳ họp Quốc hội tháng 4 - 5. Nếu chưa kịp, sẽ tiếp tục kiến nghị đưa vào kỳ họp tháng 10 cuối năm. "Phải có được cơ chế phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp, đây là việc rất cấp thiết", ông nhấn mạnh.

Khác với nhà ở xã hội, ông cho rằng phân khúc nhà ở thương mại giá phù hợp không nhất thiết phải có ưu đãi đặc biệt cho chủ đầu tư. Điều quan trọng là thủ tục đầu tư, xây dựng phải thông thoáng, nhanh gọn. Tuy nhiên, cần có cơ chế tín dụng cho người mua nhà với lãi suất khoảng 6 - 7%/năm, thời hạn vay 10 - 12 năm. Nguồn vốn có thể sử dụng từ gói 145.000 tỉ đồng. Đối tượng ưu tiên là người trẻ dưới 45 tuổi và người mua nhà lần đầu.

Nếu thiết kế được cơ chế phù hợp, Nhà nước không cần hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách mà vẫn có thể kích hoạt thị trường, tạo nguồn cung đáp ứng nhu cầu thực.

Thai nghén ý tưởng gần 40 năm

Ý tưởng về nhà ở giá phù hợp, theo ông Lê Hoàng Châu, không phải là câu chuyện mới. Gần 40 năm trước, trong quá trình làm việc với Ngân hàng Thế giới, ông đã được khuyến nghị các nước đang phát triển như Việt Nam cần đặc biệt quan tâm đến phân khúc nhà ở giá rẻ, nhà ở vừa túi tiền.

"Trước đây, khi còn là Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Thanh Nghị từng sử dụng cụm từ 'nhà ở giá phù hợp với thu nhập của đại đa số người dân', tức nhóm có thu nhập trung bình. Đây là cách tiếp cận sát thực tế", ông nói và cho rằng, người có thu nhập trung bình mỗi năm chỉ tiết kiệm được khoảng 50 - 100 triệu đồng. Trong khi đó, một căn hộ giá 3 tỉ đồng tương đương 30 - 60 lần mức tích lũy hằng năm - một khoảng cách quá lớn, vượt quá khả năng chi trả của phần đông người dân.

Ông cũng bày tỏ niềm tin lần này kiến nghị sẽ có cơ hội thành công, bởi ngày 24.2.2025, khi Tổng Bí thư làm việc với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương (trước đây là Ban Kinh tế Trung ương), vấn đề thành lập quỹ phát triển nhà ở quốc gia để phát triển nhà ở giá rẻ tại các đô thị đã được đặt ra. Chính sách phát triển nhà giá rẻ cũng đã được đưa vào các văn kiện của Quốc hội, nên chỉ cần luật hóa là có thể triển khai ngay.

Ông là con người của công việc, bất kể ngày thường hay lễ tết. Nhiều kiến nghị của ông và HoREA đã được lắng nghe đưa vào trong luật ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ông Lê Hoàng Châu nhấn mạnh, nhà giá rẻ cần được nhìn nhận theo hai trụ cột: nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá phù hợp. Nếu chỉ dựa vào nhà ở xã hội sẽ không đủ đáp ứng nhu cầu của nhóm thu nhập trung bình - những người có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội nhưng cũng không đủ khả năng mua nhà thương mại với mức giá đang quá cao hiện nay.

Trong khi đó, lực lượng này chiếm tỷ trọng lớn trong xã hội và là động lực tiêu dùng quan trọng của nền kinh tế. Vì vậy, phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp là yêu cầu tất yếu.

Giữa không khí sum vầy đầu năm, vị Chủ tịch HoREA vẫn giữ nhịp làm việc kỷ luật. Với ông, tết không chỉ là dịp nghỉ ngơi mà còn là thời điểm khởi đầu cho những quyết sách mới. Tất cả các kiến nghị của ông và HoREA đều vì lợi ích chung: trước hết là người dân, sau đó là doanh nghiệp và Nhà nước - đại diện cho lợi ích công cộng.

Một mùa xuân nữa lại về, mang theo kỳ vọng về sự hồi phục bền vững của thị trường bất động sản. Trong sắc xuân dịu nhẹ đầu năm, ông Lê Hoàng Châu vẫn trăn trở với bài toán nhà ở giá phù hợp - bài toán mà ông tin rằng nếu giải được, sẽ mở ra cơ hội an cư cho hàng triệu người dân và tạo động lực phát triển dài hạn cho nền kinh tế.