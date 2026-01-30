Thêm điểm tựa cho hàng triệu lao động tự do

Trao đổi với phóng viên, TS. Lê Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Tư vấn ứng dụng kinh tế, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, cho rằng: "Đặc điểm của lao động phi chính thức là thu nhập không cao, tích lũy thấp, khả năng chống chịu rủi ro hạn chế. Khi còn phải lo chi tiêu hằng ngày, họ rất khó ưu tiên các mục tiêu dài hạn như bảo hiểm hay hưu trí".

Đại diện Be Group giới thiệu mô hình "An sinh 3 tầng" dành cho đối tác tài xế, giúp việc NGUỒN: BE GROUP

Theo ông Hải, các mô hình an sinh hiện nay vẫn chủ yếu được thiết kế cho lao động chính thức với các cơ chế tích lũy dài hạn. Trong khi đó, với lao động linh hoạt, thu nhập biến động khiến việc tham gia các chương trình dài hạn trở nên kém hiệu quả. Ngược lại, những công cụ bảo vệ ngắn hạn, chi phí thấp, dễ tiếp cận, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và tai nạn, lại phù hợp hơn.

Số liệu của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cho thấy, khoảng 65% dân số khu vực châu Á - Thái Bình Dương được bảo vệ bởi các chương trình bảo hiểm hoặc chăm sóc y tế xã hội, tiệm cận mức trung bình toàn cầu là 66%. Tuy nhiên, tỉ lệ tiếp cận của nhóm lao động phi chính thức vẫn còn thấp hơn mặt bằng chung.

Trong bối cảnh đó, các nền tảng kinh tế số đang nổi lên như một "tấm đệm" trung gian, góp phần thu hẹp khoảng trống an sinh. Không chỉ tạo cơ hội thu nhập linh hoạt, các nền tảng còn có khả năng tích hợp các giải pháp tài chính, bảo hiểm và đào tạo kỹ năng cho lực lượng lao động đông đảo.

Hiện nay, Be Group là doanh nghiệp Việt đang xây dựng mô hình an sinh theo ba tầng. Tầng đầu tiên tập trung vào sinh kế, thông qua việc cung cấp công cụ công nghệ giúp đối tác tối ưu thời gian, minh bạch thu nhập và duy trì nguồn việc ổn định. Năm 2025, nền tảng này ghi nhận hơn 500.000 đối tác tài xế và giúp việc, với thu nhập trung bình tăng 10 - 15% mỗi năm. Tầng thứ hai hướng tới nâng cao năng lực tự chủ, thông qua đào tạo kỹ năng số, hỗ trợ tiếp cận tài chính chính thống, chăm sóc sức khỏe và xây dựng cộng đồng tương trợ.

Ở tầng thứ ba, Be phát triển các giải pháp bảo vệ dài hạn nhưng linh hoạt, phù hợp khả năng chi trả. Năm 2025 là năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp duy trì chính sách hỗ trợ 100% bảo hiểm tai nạn cho nhóm đối tác bePro và Pro+. Song song đó, Trung tâm BE5X kết nối các gói vay ưu đãi mua, thuê phương tiện và các chương trình đào tạo kỹ năng từ các tổ chức, doanh nghiệp. Một sản phẩm đáng chú ý là bảo hiểm tai nạn 24/7 với mức phí 25.000 đồng mỗi tuần nhưng quyền lợi bảo vệ lên đến 1 tỉ đồng. Mô hình đóng phí nhỏ, linh hoạt theo tuần giúp người lao động dễ tham gia hơn so với các gói bảo hiểm truyền thống.

Việc xây dựng các mô hình an sinh linh hoạt đa tầng, có sự tham gia của doanh nghiệp nền tảng được xem là hướng đi quan trọng để giảm thiểu rủi ro, đồng thời nâng cao chất lượng sống cho nhiều người lao động.