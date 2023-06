Thêm lợi ích của việc uống nước ấm

Uống nước ấm được cho là có lợi cho sức khỏe. Nước ấm có thể giúp cơ thể giữ nước, cải thiện tiêu hóa, giảm căng thẳng.



Ngoài ra, để tăng cường sức khỏe và bổ sung vitamin C cho cơ thể, mọi người có thể thêm vài lát chanh vào cốc nước ấm của mình, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Uống nước ấm có thể làm dịu cơn đau họng do tích tụ chất nhầy trong cổ họng Shutterstock

Dưới đây là một số tác dụng nổi bật của việc uống nước ấm:

1. Giảm nghẹt mũi

Nước ấm tạo ra hơi nước, do đó, khi cầm một cốc nước ấm và hít sâu hơi nước dịu nhẹ bay vào mũi có thể giúp nới lỏng các xoang bị tắc, thậm chí giảm đau đầu do xoang. Bên cạnh đó, uống nước ấm còn có thể làm dịu cơn đau họng do tích tụ chất nhầy trong cổ họng.

Theo một nghiên cứu vào năm 2008, thức uống nóng như trà có thể giúp giảm sổ mũi, ho, đau họng và giảm mệt mỏi nhanh chóng.

2. Hỗ trợ tiêu hóa và giảm táo bón

Mất nước là một trong những nguyên nhân của táo bón. Uống nước ấm giúp cho hệ thống tiêu hóa hoạt động tốt. Khi nước di chuyển qua dạ dày và ruột, cơ thể có thể loại bỏ chất thải tốt hơn.

Một nghiên cứu vào năm 2016 cũng cho thấy nước ấm có tác dụng tốt với nhu động ruột. Nước ấm có thể giúp hòa tan và tiêu hóa những thức ăn khó tiêu, theo Healthline.

3. Cải thiện chức năng hệ thần kinh trung ương

Không uống đủ nước có thể tác động tiêu cực đến hoạt động của hệ thần kinh, ảnh hưởng đến tâm trạng và chức năng của não.

Một nghiên cứu vào năm 2019 đã chỉ ra uống nước ấm có thể cải thiện hoạt động của hệ thần kinh trung ương, cải thiện tâm trạng. Tâm trạng của những người tham gia nghiên cứu này có dấu hiệu tốt hơn, giảm lo lắng hơn sau khi uống nước.

4. Cải thiện lưu thông máu và giải độc

Một nghiên cứu vào năm 2017 cho thấy việc uống nước ấm có thể giúp giảm run khi thời tiết trở lạnh. Các nhà nghiên cứu phát hiện uống nước ấm giúp cơ thể không phải tốn nhiều năng lượng trong duy trì thân nhiệt.

Lưu lượng máu khỏe mạnh giúp huyết áp ổn định, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Tắm nước ấm giúp các cơ quan tuần hoàn như động mạch và tĩnh mạch mở rộng và đưa máu đi khắp cơ thể hiệu quả hơn. Theo Healthline, uống nước ấm có thể có tác dụng tương tự.

Các nghiên cứu cũng cho thấy uống nhiều nước có thể bảo vệ thận và làm loãng các chất thải trong máu. Ngoài ra, hơi ấm từ việc uống nước ấm có thể giúp cơ thể thư giãn và có giấc ngủ ngon.