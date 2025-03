Thêm lựa chọn khi mua thuốc qua VNeID

Chiều 19.3, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (Trung tâm RAR) thuộc Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an ký kết hợp tác, triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua ứng dụng VNeID với Công ty CP Dược phẩm Pharmacity.

Tại lễ ký kết, thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Cục phó C06, cho biết việc định danh bệnh nhân, nhà thuốc trên môi trường số là bước chuyển đổi mạnh mẽ, góp phần minh bạch hóa và tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử.

Thiếu tướng Phùng Đức Thắng đề nghị doanh nghiệp tiếp tục phát triển thêm các sản phẩm, dịch vụ để phục vụ nhân dân tốt hơn ẢNH: TRẦN KIÊN

Thiếu tướng Thắng cho hay, sự phối hợp của Trung tâm RAR và nhà thuốc Pharmacity triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID không chỉ giúp người dân, dược sĩ giao dịch dễ dàng mà còn góp phần bảo vệ an toàn thông tin và giảm rủi ro, gian lận trong các giao dịch trực tuyến.

Với mục tiêu mỗi công dân đều có sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, C06 đã phối hợp với Bộ Y tế, các bệnh viện để xây sự sổ sức khỏe điện tử bao gồm bệnh án điện tử, đơn thuốc điện tử, trong đó nhà thuốc là 1 bộ phận của sổ sức khỏe điện tử, đây là hệ thống cung ứng thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chặng cuối cho người dân.

Cục phó C06 đề nghị 2 đơn vị cung cấp dịch vụ chất lượng, hiệu quả và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin. Nhà thuốc Pharmacity cần coi đây là nhiệm vụ trọng điểm, phát triển thêm các sản phẩm, dịch vụ để mang lại nhiều tiện ích thiết thực, an toàn cho người dân.

Thời gian tới, qua ứng dụng VNeID, người dân có thể mua thuốc online của nhà thuốc Pharmacity, được dược sĩ tư vấn từ xa, tìm kiếm nhà thuốc gần nhất, lưu lịch sử mua thuốc và chia sẻ thông tin đơn thuốc. Nhà phát triển cũng sẽ xây dựng hệ thống giúp người dân lưu trữ hồ sơ sức khỏe số, theo dõi lịch sử khám chữa bệnh, truy xuất lịch sử mua thuốc, đơn thuốc nhanh chóng và chính xác.

Trước đó, Trung tâm RAR đã ký kết với nhà thuốc Long Châu, giúp người dân được hưởng những tiện ích mới trong ứng dụng VNeID từ đầu năm 2025.