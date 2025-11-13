Thêm lý do để bạn bắt đầu ngày mới với một tách cà phê

Phát hiện này đi ngược lại những lời khuyên cũ vốn cho rằng người có bệnh tim nên hạn chế caffeine. Thậm chí, cà phê còn có tác dụng bảo vệ tim, theo Times Of India (Ấn Độ).

Nguy cơ tái phát rung nhĩ thấp hơn 39%

Nghiên cứu mang tên DECAF - viết tắt của Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation? (tạm dịch: Ngưng cà phê có tránh được rung nhĩ không?”). Đây là thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đầu tiên nghiên cứu trực tiếp mối liên hệ giữa cà phê có caffeine và bệnh rung nhĩ.

Uống cà phê có nguy cơ tái phát rung nhĩ thấp hơn 39% Ảnh: AI

Các nhà khoa học đã theo dõi 200 người mắc rung nhĩ hoặc cuồng nhĩ mạn tính - những người sắp được điều trị bằng sốc điện để đưa nhịp tim trở lại bình thường. Họ được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm: Một nhóm uống ít nhất một tách cà phê hoặc một shot espresso mỗi ngày; nhóm còn lại kiêng hoàn toàn cà phê và các đồ uống có caffeine trong 6 tháng.

Kết quả cho thấy nhóm uống cà phê có nguy cơ tái phát rung nhĩ thấp hơn 39%, đồng thời có dấu hiệu giảm viêm rõ rệt hơn. Các nhà nghiên cứu cho rằng thói quen uống cà phê cũng có thể giúp người bệnh giảm tiêu thụ các loại đồ uống kém lành mạnh khác.

Bác sĩ Christopher X. Wong, Đại học Adelaide (Úc) và là đồng tác giả nghiên cứu cho biết: “Kết quả thật đáng kinh ngạc. Từ trước đến nay, bác sĩ vẫn khuyên bệnh nhân bị rung nhĩ hạn chế cà phê, nhưng nghiên cứu này cho thấy cà phê không chỉ an toàn mà còn có thể là 'người bạn tốt’ của trái tim”.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí y học JAMA Network (Mỹ).

Một tách cà phê mỗi ngày, giảm nguy cơ rối loạn nhịp tim

Rung nhĩ là tình trạng tim đập nhanh và không đều, có thể dẫn đến đột quỵ hoặc suy tim. Số ca mắc bệnh này đang gia tăng, đặc biệt ở người lớn tuổi và người thừa cân. Tại Mỹ, đã có hơn 10 triệu người trưởng thành được chẩn đoán mắc rung nhĩ, và con số này có thể tăng lên tới 1/3 dân số trong tương lai - khiến những phát hiện mới trở nên đặc biệt quan trọng.

Trước đây, các bác sĩ thường khuyên người bị rối loạn nhịp tim tránh dùng caffeine vì lo ngại nó có thể làm bệnh nặng hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu này cho thấy ngược lại: uống một tách cà phê mỗi ngày giúp giảm tới 39% nguy cơ tái phát rung nhĩ.

Theo bác sĩ Gregory M. Marcus, chuyên gia tim mạch tại UCSF - tác giả chính của nghiên cứu, cà phê có thể mang lại nhiều tác dụng tích cực: “Caffeine cũng có tác dụng lợi tiểu, giảm huyết áp và gánh nặng cho tim mạch. Ngoài ra, cà phê còn chứa nhiều hợp chất chống viêm có thể mang lại lợi ích lâu dài”.