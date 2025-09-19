Thêm một phim hành động Việt sắp ra rạp

Dự án do Dương Minh Chiến đảm nhận vai trò đạo diễn, với nội dung lấy cảm hứng từ giá trị văn hóa của long diên hương trong đời sống tinh thần người dân miền biển.

Cảnh trong phim Truy tìm long diên hương Ảnh: NSX

Teaser mở đầu bằng hình ảnh hai anh em Tâm (Quang Tuấn thủ vai) và Tuấn (Ma Ran Đô) lên kế hoạch đi tìm nhóm Cường Liều (Doãn Quốc Đam) để lấy lại long diên hương, trước khi món đồ này bị đem đi bán. Từ những thước phim đầu tiên, tác phẩm của đạo diễn Dương Minh Chiến gây chú ý bởi những pha đánh đấm căng thẳng.

Truy tìm long diên hương thuộc thể loại hành động, hài, khá mới mẻ trong sự nghiệp của diễn viên Quang Tuấn. Đó cũng chính là lý do khiến anh quyết định thử sức.

"Thể loại phim này đòi hỏi thể lực rất lớn. Chỉ để quay một cảnh đánh thôi, tôi đã phải chuẩn bị thể lực bằng cách chạy bộ và nhảy dây. Nếu không có đủ sức bền, thật sự rất khó để tham gia những bộ phim hành động như thế này", Quang Tuấn chia sẻ.

Tương tự, Ma Ran Đô nói lý do góp mặt trong tác phẩm của đạo diễn Dương Minh Chiến vì sự mới mẻ so với các vai trước đó anh từng tham gia. "Ngoài ra, tôi luôn mong muốn có một vai diễn hành động vì rất yêu thích thể loại phim hành động - hài. Vai diễn lần này chính là cơ hội để tôi thử sức", Ma Ran Đô cho hay.

Truy tìm long diên hương kể về hành trình tìm lại báu vật làng chài của anh em Tâm - Tuấn, với sự hỗ trợ của nhóm bạn. Trong chặng đường đó, họ liên tục gặp những điều bất ngờ và nhận ra giá trị cốt lõi về tình thân, tình làng nghĩa xóm. Phim do 89S Group, 35 Studio sản xuất, dự kiến ra rạp ngày 14.11.