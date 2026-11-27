Theo số liệu từ Box Office Vietnam, trong ngày 27.11, phim Trại giam hạnh phúc thu gần 10 tỉ đồng, tương đương với hơn 111.000 vé bán ra, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu tại phòng vé. Đáng chú ý, tác phẩm có sự tham gia của Tuấn Trần, Lương Thế Thành có số lượng suất chiếu bỏ xa các đối thủ còn lại, với hơn 4.752 suất.

Thành tích này giúp Trại giam hạnh phúc đạt 200 tỉ đồng doanh thu. Đây là phim Việt thứ 5 chạm mốc này trong năm 2026, sau Thỏ ơi của Trấn Thành, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng của Đỗ Quốc Trung, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của Huỳnh Lập và Trại buôn người của Toni Dương Bảo Anh.

Ê kíp Trại giam hạnh phúc nói về thành tích mới

Tuấn Trần vào vai thầy giáo Phúc trong phim Trại giam hạnh phúc Ảnh: NSX

Trên fanpage của phim, ê kíp bày tỏ niềm hào hứng trước cột mốc mới mà Trại giam hạnh phúc vừa đạt được sau tuần đầu khởi chiếu. Với đoàn phim, đây là một con số ấn tượng, tiếp nối chuỗi tin vui mà dự án nhận được từ ngày ra mắt. Đồng thời, ê kíp phim cho rằng 200 tỉ đồng là một cột mốc đáng nhớ, ghi dấu hành trình bộ phim được yêu thương và được đồng hành cùng khán giả khắp cả nước.

“Thay mặt toàn bộ ê kíp, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả khán giả đã dành tình cảm, lựa chọn ra rạp và nhiệt tình lan tỏa câu chuyện của Trại giam hạnh phúc. Chính sự yêu thương và ủng hộ của cả nhà đã góp phần tạo nên thành quả tuyệt vời ngày hôm nay”, phía đoàn phim chia sẻ.

Lương Thế Thành cũng vỡ òa trước thành tích của phim. Nam diễn viên chia sẻ 200 tỉ đồng là con số anh không dám nghĩ đến trước đó, đồng thời bộc bạch thêm: “Nay đã thực hiện được, rất mong quý khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ dự án”.

Tạo hình khác lạ của Lương Thế Thành so với những dự án trước đó Ảnh: NSX

Đảm nhận vai phản diện trong phim, Lương Thế Thành cũng đón nhận những bình luận tiêu cực từ phía người xem. Tuy nhiên, anh đón nhận bằng một tâm thế cởi mở: “Lần thứ 2 tôi vinh hạnh được chửi mắng. Hết Bóng ma hạnh phúc giờ đến Trại giam hạnh phúc, dĩ nhiên là còn nhiều tin nhắn khác nữa. Cảm ơn khán giả đã thương, những lời này là động lực để tôi tiếp tục những vai ác hơn nữa”, anh chia sẻ.

Trại giam hạnh phúc là dự án điện ảnh tâm huyết của đạo diễn Trung Lùn, người đứng sau 2 bộ phim trăm tỉ là Làm giàu với ma và Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn. Tác phẩm lần này thuộc đề tài xã hội, tâm lý, nhắc đến sự phức tạp và bí ẩn về "đời sống ngục tù".

Từ khi ra rạp, Trại giam hạnh phúc đã nhận được sự quan tâm của khán giả với doanh thu khả quan. Trong 3 ngày cuối tuần đầu tiên, tác phẩm đạt hơn 100 tỉ đồng (tính cả suất chiếu sớm). Tác phẩm của đạo diễn Trung Lùn chiếm đến 80% doanh thu phòng vé cuối tuần vừa qua, vượt trội hoàn toàn các đối thủ khác trong bảng xếp hạng.