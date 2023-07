Thêm một thành viên ban nhạc huyền thoại The Eagles qua đời

The Eagles cho biết tay guitar bass Randy Meisner qua đời vì biến chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính vào tối 26.7 tại Los Angeles, Mỹ.

Ban nhạc rock huyền thoại xác nhận Randy là "một phần không thể thiếu" của The Eagles và là "một trong những nghệ sĩ tạo nên thành công ban đầu của ban nhạc".

Ảnh chụp Randy Meisner năm 1981 tại Chicago BILLBOARD

"Chất giọng của anh ấy thật đáng kinh ngạc, thể hiện rõ trong bản ballad đặc trưng nhất Take It to the Limit", đại diện The Eagles nói thêm.

Randy Meisner thêm phần hòa âm cao vào các ca khúc được yêu thích như Take It Easy, The Best of My Love cùng với Don Felder, Don Henley, Glenn Frey và Bernie Leadon vào đầu những năm 1970 để tạo thành một trong những ban nhạc nổi tiếng nhất lịch sử.

Phát triển từ country rock sang hard rock, The Eagles đã tạo ra một loạt đĩa đơn và album ăn khách trong thập kỷ tiếp theo, bắt đầu với Take It Easy và sau đó là Desperado và Hotel California.

Được dẫn dắt bởi ca sĩ kiêm nhạc sĩ Don Henley và Glenn Frey, ban đầu The Eagles được coi là "êm dịu" và "dễ nghe". Nhưng đến album thứ ba On the Border phát hành năm 1974, họ nhận thêm nghệ sĩ guitar rock Don Felder và Joe Walsh rồi quay lưng lại với dòng nhạc country, bluegrass.

Randy Meisner tiếp tục phát hành Hotel California năm 1976, đĩa hát được hoan nghênh nhất của ban nhạc nhưng biến mất ngay sau đó. Sự ra đi của ông diễn ra ngay sau khi thu âm bài Hotel California mà ông đồng sáng tác và sau đó ông được biết đến nhiều nhất qua ca khúc Take It to the Limit.

Tay guitar bass Randy Meisner phải chịu đựng nhiều đau khổ trong những năm gần đây cộng thêm bi kịch cá nhân vào năm 2016 khi người vợ Lana Rae Meisner qua đời.

Joe Walsh, Randy Meisner và Don Henley (từ trái sang) trong ban nhạc The Eagles NYTIMES

Randy Meisner được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực và có vấn đề nghiêm trọng liên quan tới rượu, theo hồ sơ tòa án. Trong phiên điều trần năm 2015, thẩm phán buộc Meisner phải được chăm sóc y tế liên tục.

Ông từng bị bệnh và nhớ nhà trong những chuyến lưu diễn của The Eagles năm 1977. Sự phản đối của ông trong buổi hòa nhạc Knoxville, Tennessee vào mùa hè năm 1977 khiến Frey tức giận đến mức hai người tranh cãi ở hậu trường và Meisner rời đi ngay sau đó.