Giáo dục

Thêm một trường ĐH tư thục vừa được Chính phủ cho phép thành lập

Mỹ Quyên
30/12/2025 17:24 GMT+7

Hôm nay 30.12, Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về việc cho phép thành lập Trường ĐH Tâm Anh.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 2826 về việc cho phép thành lập Trường ĐH Tâm Anh.

Theo đó, Trường ĐH Tâm Anh là cơ sở giáo dục ĐH tư thục thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM. Trường có trụ sở đặt tại tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ), có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và đề xuất kiến nghị tại tờ trình ngày 26.12.2025 về việc cho phép thành lập Trường ĐH Tâm Anh.

Thêm một trường ĐH tư thục vừa được Chính phủ cho phép thành lập- Ảnh 1.

Trường ĐH Tâm Anh thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM

ẢNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH

Trước đó, ngày 29.3.2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 315 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương cho phép thành lập Trường ĐH Tâm Anh. Như vậy sau hơn 2 năm, trường đã chính thức có quyết định thành lập.

Được biết, dự án Trường ĐH Tâm Anh được triển khai xây dựng từ năm 2024 tại Bến Lức, Tây Ninh với diện tích gần 80.000 mét vuông, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 2.500 tỉ đồng.

Trường được định hướng phát triển thành trường ĐH đa ngành, trong đó tập trung vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe như y khoa, dược học, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học.

Bên cạnh đó là các ngành như công nghệ sinh học, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, luật quốc tế, marketing… Trường dự kiến tuyển sinh vào năm 2027.


Khám phá thêm chủ đề

