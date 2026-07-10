Thêm nguồn lực quốc tế bảo tồn di sản Mỹ Sơn

Trong buổi làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa ngày 8.7 mới đây, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết trên cơ sở Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ấn Độ về bảo tồn, trùng tu Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn ký năm 2014 cùng Thư bày tỏ ý định ký năm 2024, hai bên sẽ tiếp tục triển khai chương trình hợp tác giai đoạn 2025 - 2029. Đáng chú ý, hai Chính phủ đã thống nhất bổ sung hạng mục xây dựng Trung tâm thông tin Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn vào dự án bảo tồn, trùng tu các nhóm tháp E và F đang triển khai. Tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại của dự án dự kiến khoảng 1,44 triệu USD.

Hạng mục Trung tâm thông tin được kỳ vọng nâng cao hiệu quả giới thiệu, quảng bá giá trị Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn đến công chúng và du khách Ảnh: Hoàng Sơn

Để sớm triển khai dự án, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết thành phố đã thống nhất chủ trương tiếp nhận hạng mục xây dựng Trung tâm thông tin tại Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn. UBND TP giao Sở VH-TT-DL chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục tiếp nhận khoản viện trợ, bảo đảm đúng quy định về quản lý viện trợ nước ngoài không hoàn lại và bảo tồn di sản văn hóa. Đồng thời, Sở VH-TT-DL phối hợp UBND xã Thu Bồn, Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn cùng các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để dự án sớm được khởi công.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng cũng đề nghị Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu để các cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo UBND TP, với sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ấn Độ cùng sự phối hợp của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, dự án không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn mà còn quảng bá di sản đến công chúng trong nước và quốc tế, đồng thời tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Song song với việc mở rộng hợp tác quốc tế trong bảo tồn di sản, Đà Nẵng cũng tăng đầu tư từ ngân sách để gìn giữ các di tích lịch sử trên địa bàn. Mới đây, UBND TP đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi khu di tích đình Hải Châu với tổng mức đầu tư gần 20 tỉ đồng, dự kiến triển khai giai đoạn 2026 - 2028. Dự án sẽ tu bổ các hạng mục xuống cấp như đình Hải Châu, nhà thờ 42 họ tộc, nhà thờ Tiền hiền, miếu Bà, lầu chuông, nhà bia, cổng chính và hệ thống tường rào; đồng thời cải tạo hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động của di tích.

Đình Hải Châu được xem là nơi lưu giữ những dấu ấn đầu tiên của quá trình khai phá, hình thành vùng đất Đà Nẵng Ảnh: Hoàng Sơn

Đình Hải Châu là di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, gắn với quá trình khai khẩn, lập làng của những lưu dân đầu tiên trên vùng đất Đà Nẵng. Trải qua hơn 555 năm hình thành làng Hải Châu và hơn 220 năm dựng đình, di tích lưu giữ nhiều giá trị về lịch sử, kiến trúc, mỹ thuật và tín ngưỡng dân gian. Đây cũng là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nơi diễn ra Lễ hội Đình làng Hải Châu hằng năm, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của vùng đất bên sông Hàn.